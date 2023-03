Shiffrin je vodila že na prvi progi, ko je najboljši čas prve vožnje postavila s startno številko ena.

Ameriška šampionka je sezono svetovnega pokala končala s 14 zmagami. To je bila njena sedma veleslalomska zmaga. Vsega skupaj ima že 21. zmag na veleslalomih, kar je nov ženski rekord. Švicarka Vreni Schneider jih je osvojila 20. Absolutni rekord po številu veleslalomskih zmag drži Šved Ingemar Stenmark s 46.

Shiffrin je tako postala smučarka z največ zmagami v sezoni 2022/23. Trinajst zmag v sezoni je osvojil Švicar Marco Odermatt.

Shiffrin je leta 2019 s 17 zmagami v eni sezoni postavila rekord in presegla mejnik Schneider iz leta 1989 s 14 zmagami v eni sezoni.

Shiffrin si je že predčasno zagotovila zmago v veleslalomskem seštevku, ob tem, da je sezono danes končala z osvojenim velikim kristalnim globusom za skupno zmago in malim slalomskim globusom.

Odvil se je zanimiv peteroboj za drugo mesto v veleslalomskem seštevku. Po odstopih Slovakinje Petre Vlhove, Italijanke Federice Brignone in Švedinje Sare Hector sta v njem v finalu ostali Italijanka Marta Bassino in Švicarka Lara Gut-Behrami.

Bassino je v finalu zapravila drugo mesto po prvi vožnji. Tekmo je končala na šestem mestu. Gut-Behrami je bila četrta.

Švicarka je tako sezono končala kot druga v seštevku veleslaloma in v skupnem seštevku sezone. Mali kristalni globus pa je osvojila v seštevku superveleslaloma.

Edina slovenska predstavnica Ana Bucik je v finalu zapravila dobro izhodišče iz prve vožnje, ko je bila deveta. Z velikim zaostankom se ni uvrstila med najboljšo petnajsterico, ki na finalnih tekmah sezone osvoji točke.

»Zdelo se mi je, da nisem najbolje startala. Vmes sem ujela ritem in smučala vedno boljše. V strmini sem v prvem teku pustila nekaj preveč časa, zato sem želela biti malo bolj agresivna. Žal me je tam na enem zavoju malo obrnilo. In potem ta moja klasika, ko se rešujem iz težav, se na žalost malo nagnem noter. Žal, bom rekla, precej ponesrečena druga vožnja tako včeraj kot danes, ampak ne smem pustiti, da to vpliva na moje občutke celotne sezone,« je dejala Bucik v izjavi za Radio Slovenija.

"Želela sem se boriti do konca in si nimam kaj za očitati. Vesela sem, da sem prišla do cilja, da sem se skušala boriti, žal je bilo to zagotovo veliko premalo, napaka je bila velika, nove priložnosti bodo naslednje leto," je dodala.

Novogoričanka je v veleslalomskem seštevku sezono končala na 14. mestu, kar je njena najboljša uvrstitev v tej disciplini. Dan prej je nastopila na slalomu kot osma slalomistke sezone ter prav tako ostala brez uvrstitve, ko je v finalu že v zgornjem delu povozila količek.

»Moj cilj v sezoni je bil moj veleslalom popeljati med 15 najboljših. Vesela sem, da mi je to uspelo, kljub trem odstopom in to na tekmah, kjer sem dobro smučala. Verjamem, da bi lahko šlo še višje. Zelo lepa sezona in to, da sem v obeh disciplinah v bistvu med najboljšimi, je bil vedno moj cilj. Moram uživati, zdaj, ko sem ga dosegla.«

Na finalu sezone so nastopili tudi Ilka Štuhec in Rok Ažnoh v smuku in Žan Kranjec v veleslalomu.