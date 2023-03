V Bohinju so si že pred nekaj leti zadali, da bodo postopoma ukinjali parkirna mesta ob jezeru in razvijali nove parkirne kapacitete na območju Bohinjske Bistrice. Za dolgoročni cilj so si postavili zmanjšanje 1500 parkirnih mest v jezerski skledi za 500. Tej strategiji so sledili tudi že v akcijskem načrtu za obdobje 2018-2022 in v tem času že zmanjšali kapaciteto parkirišča Labora in zagotovili dodatna parkirna mesta na zgornjem platoju parkirišča Kobli v Bohinjski Bistrici.

Kot ugotavljajo na občini, pa kljub realizaciji vrste ukrepov, vključno s krepitvijo brezplačnih prevozov s P+R parkirišč, prometne obremenitve zaradi naraščajočega obiska še vedno naraščajo. To povzroča nezadovoljstvo tako med občani kot med obiskovalci in ne sledi zavezam trajnostnega razvoja turizma.

Občina in Turizem Bohinj sta zato na podlagi izkušenj preteklih sezon in analize stanja pristopila k pripravi novega akcijskega načrta urejanja prometa, in sicer za obdobje 2023-2030. Občinski svet se je na zadnji seji s predlogom novega načrta že seznanil. Pred sprejemanjem načrta v drugem branju pa so na občini pripravili anketo, prek katere lahko ljudje s svojimi predlogi in komentarji pomagajo sooblikovati ukrepe za trajnostno prometno politiko.

Na občini med drugim načrtujejo ureditev obstoječih parkirišč v Bohinjski Bistrici in izven, zmanjšanje števila parkirnih mest na območju jezerske sklede ter ukinitev začasnih travnatih parkirišč na kmetijskih zemljiščih, ki naj bi jih vrnili v prvotno rabo.

Kot je pojasnil bohinjski župan Jože Sodja, gre za nadgradnjo tega, kar je bilo na področju trajnostne mobilnosti narejenega doslej. »Vsi se zavedamo, da je breme prometa v Bohinju vsaj med sezono preveliko in da je treba nekaj ukreniti,« je izpostavil Sodja, ki se zaveda, da morda nekateri ukrepi lahko na začetku prinesejo nove težave, vendar pa je prepričan, da se bodo ljudje na novosti navadili.

Še letos naj bi zaprli travnato parkirišče na Veglju, ki je sporno tudi z naravovarstvenega vidika. »Tega bomo zaprli prvega, zato da pokažemo, da mislimo resno in da stopamo po začrtani poti,« je povedal Sodja in dodal, da je v naslednjem letu v načrtu zaprtje parkirišč Labora in Kristal, ki so bila prvotno začasna parkirišča za večje prireditve, potem pa so se začela uporabljati preko celotne poletne sezone.

V načrtu je tudi ukinitev parkirišča Pod skalco v neposredno bližini jezera, medtem ko nameravajo stalno parkirišče na Veglju krajinsko urediti. Prav tako nameravajo urediti tudi obstoječe parkirišče v Ukancu. Zmanjšali pa naj bi parkirna mesta pod slapom Savica in jih delno nadomestiti s parkiriščem pod Voglom. Obstoječe P+R parkirišče pri Danici v Bohinjski Bistrici naj bi nadgradili v parkirno hišo, ki si želijo tudi ob železniški postaji. Izboljšali naj bi tudi parkirišče pod Koblo.

Poleg tega načrtujejo ureditev povsem novih parkirišč, ki pa bi bila precej oddaljena od jezera, in sicer v Nomenju ali v Soteski. Velik del motornega prometa bi tako zaustavili še pred Bohinjsko Bistrico, obiskovalci pa bi svojo pot v dolino nadaljevali z javnim prevozom ali kolesom po kolesarski stezi, ki je pravkar v gradnji. Dobrodošla bi bila tudi uresničitev projekta P+R parkirišča v Lescah, je povedal Sodja.

Kot je izpostavil, bo treba obiskovalce pravočasno opozoriti na morebitno zasedenost parkirišč, da se bodo lahko odločili za bolj oddaljeno parkirišče. Na nas pa je tudi, da bomo zagotovili zelo dobro razvejano mrežo javnih prevozov, kajti ne smemo si privoščiti, da bi ljudi ustavili v Soteski in jih potem čez kakšno uro ali dve prepeljali v Bohinj. To ne gre,« je izpostavil Sodja in dodal, da bo to kompleksa in draga naloga.

Vendar pa, kot je opozoril, če k temu ne pristopijo in bo »ves Bohinj poparkiran, potem so vse nagrade, ki smo jih prejeli, in vse obljube, ki jih kot turistični delavci dajemo ljudem, naj pridejo k nam v zeleni Bohinj, prazne ali pa ena velika laž«. »Vprašati se moramo, kaj nudimo, kaj obljubljamo in kaj dajemo,« je sklenil.