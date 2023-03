V Vikersundu na Norveškem gre proti koncu zahtevna skakalna turneja surov zrak. Na tretji tekmi poletov v tej sezoni je še tretjič slavil Halvor Egner Granerud. Tokrat ga je izjemno izval Avstrijec Stefan Kraft, ki pa je moral priznati premoč Vikingu.

Najboljša letalca ta hip sta odstopila od tekmecev že v prvi seriji, ko so imeli letalci na smučeh še odlične pogoje za letenje. Stefan Kraft je z izjemnim poletom poletel 239,5 metra in zanesljivo prevzel vodstvo. S tem je tudi potrdil, da mu padec v posusni seriji, ko je poletel še deset metrov dlje, ni pustil posledic. Izjemno taktično potezo je nato storil norveški trener, ki je svojega varovanca spustil iz zaletnega mesta nižje. Granerud je poletel štiri metre manj, a je za voljo dodatnih točk bil v prednosti pred Avstrijcem. Odlično izhodišče sta imela po prvi seriji tudi Domen Prevc in Anže Lanišek, ki sta napadala tik iz mest za odrom za zmagovalce.

V finalu so se razmere poslabšale. Začel je pihati veter v hrbet in žirija tekmovanja je imela težave z iskanjem zaletne klopi. Veliko letalcev je imelo ponesrečen polet, med njimi tudi Timi Zajc, ki je lani v Vikersundu postal svetovni podprvak v poletih. Danes je bil na koncu 16. Z 22. in 30. mestom nista bila zadovoljna niti Žiga Jelar in Lovro Kos.

V težkih razmerah sta manj od pričakovanj letela tudi Lanišek in najmlajši Prevc. Na koncu je bil Lanišek še vedno odličen peti, Domen Prevc pa dva mesta za njim. Težke razmere pa niso do živega prišle vodilni dvojici, ki sta bila danes razred zase. Kraft je Graneruda izzval z 227,5 metri, a Norvežan je ponovno imel odgovor. Dvojica med seboj bije tudi izjemno bitko v boju za zmago na turneji surov zrak, Kraft pa ima na voljo še tri skoke, da prehiti Norvežana.