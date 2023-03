Štiriintridesetletna Nemka, letos tudi svetovna prvakinja v domačem Oberhofu, je štiri dni po napovedi konca kariere dosegla še 11. zmago v karieri in osvojila tudi posebni sprinterski seštevek svetovnega pokala. V nedeljo jo čaka še zadnja tekma.

Odločen je tudi boj za skupni seštevek svetovnega pokala. Lovorika je dokončno pripadla Francozinji Julii Simon. Teoretično sta bili pred tekmami v Oslu v boju za biatlonsko krono še Italijanka Dorothea Wierer in Lisa Vittozzi.

Potem, ko so prireditelji v petek odpovedali ženski sprint zaradi megle, pa je Francozinja naredila velik korak k naslovu brez boja. Danes pa je položaj potrdila, saj je bila na petem mestu najboljša med omenjenimi tremi.

Novo lepo uvrstitev je dosegla Polona Klemenčič, ki je kljub dvema kazenskima krogoma osvojila 16. mesto. To so opazili tudi komentatorji tujih televizij, ki opozarjajo, da bo treba v prihodnjih letih biti pozoren na Gorenjko, ki se je letos prvič prebila med najboljšo deseterico.

S strelsko ničlo bi bila Klemenčič danes v boju za stopničke, po en kazenski krog na vsakem strelskem postanku pa sta jo stala presenečenja. Zelo prepričljiva je bila najboljša slovenska tekmovalka v smučini, saj je v zadnjem krogu pridobila kar osem mest.

Živa Klemenčič in Anamarija Lampič sta končali v ozadju. Prva je zgrešila dve tarči in osvojila 66. mesto, druga je bila po šestih kazenskih krogih še tri mesta slabša.

Johannes Thingnes Boe na vrhu 18. v sezoni

Norvežan Johannes Thingnes Boe je v Oslu dobil tudi 12,5-kilometrsko zasledovalno biatlonsko tekmo za svetovni pokal in slavil že rekordno 18. zmago v sezoni. Jakov Fak je zasedel 13. mesto, Toni Vidmar pa 25.

Kako obvladuje konkurenco, je Boe dokazal na zadnjem streljanju, ko je pred 20. strelom odložil puško, pred tem je moral enkrat v kazenski krog, s prstom na ustnicah nakazal občinstvu naj utihne, nato pa pomeril in zadel tarčo ter se odpravil naproti novi zmagi.

Zadnji krog, tekmo si je ogledal tudi norveški kralj Harald V., je začel z minuto prednosti in si vzel tudi čas za užitek in pozdravljanje publike. Razlogov za slavje je bilo veliko, kako ceni publiko pa je danes pokazal pred ciljem, kjer se je z norveško zastavo poklonil navijačem na Holmenkollnu.

V ozadju je potekal le boj za drugo mesto. Tega je dolgo trdno držal Norvežan Sturla Holm Laegreid, ki pa je na zadnjem strelskem postanku prvič zgrešil in ponudil priložnost Nemcu Benediktu Dollu, Francozu Quentinu Fillonu Mailletu in rojaku Tarjeiju Boeju, ki se je na tekmo podal kot 20., na koncu pa je bil z dobrim streljanjem v boju za zmagovalni oder.

Napako Laegreida je kaznoval Francoz, ki je na koncu za Boejem zaostal 32,7 sekunde, Laegreid pa je drugo mesto zgrešil za 17 sekund.

Zelo dobro je nastopil tudi Jakov Fak, ki je moral v kazenski krog le po drugem strelskem postanku, na koncu pa napredoval s 17. na 13. mesto in potrdil nastop na nedeljski tekmi s skupinskim startom.

»Moram biti zadovoljen s doseženim. Vmes je kazalo že bolje, a nisem imel dovolj moči, da bi še tekaško naredil kaj več. Strelsko bi težko bilo boljše, saj sem zgrešil le en strel. Na enega na taki tekmi skoraj moraš računati. Glede na vse, sem zadovoljen s 13. mestom. Upam, da bom jutri imel več energije in bom na nekoliko daljši progi še bolj uspešen, kot sem bil danes,« je po tekmi povedal Fak.

Manj natančen je bil s puško Anton Vidmar, ki je v četrtek s 15. mestom v sprintu zabeležil najboljši izid kariere. Danes pa je moral v kazenski krog dvakrat že po prvem streljanju, do konca pa je dodal še dve napaki in po dobrem teku v zadnjem krogu končal na 25. mestu.

Kaj je možno z dobrim streljanjem, je dokazal Švicar Nicklas Hartweg. Ta je z ničlo napredoval z 32. na šesto mesto.

Kljub nekaj slabšemu nastopu pa je Vidmar na sklepni tekmi sezone prvič v karieri prišel do nastopa na tekmi s skupinskim startom na najvišji ravni.

Na tekmi nastopa 25 najboljših tekmovalcev iz svetovnega pokala in še peterica, ki je bila najboljša na aktualni postaji svetovnega pokala, zato se je tekmovanja prijel tudi vzdevek formula 1 biatlona. Vidmar si je nastop zaslužil s 15. mestom na četrtkovem sprintu in 25. mestom v zasledovanju.

»Današnja tekma je bila zelo naporna. Pogoji na progi so bili ekstremni. S 25. mestom sem lahko zelo zadovoljen, saj je to eden mojih boljših rezultatov. S samim delom, ki sem ga opravil, pa ne povsem. Štirje zgrešeni streli so preveč in na tem bom moral še delati. Tek je bil zelo v redu. Zelo sem vesel, saj se mi je s temi rezultati uspelo prebiti še na jutrišnji skupinski start. Moram sem spočiti in komaj čakam svoj prvi nastop med 30 najboljšimi biatlonci na svetu,« pa je bil po tekmi zgovoren Vidmar.