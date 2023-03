Nehammer je za Bild dejal, da bi morala biti ograja »zelo visoka in segati globoko v zemljo, mora biti pa tudi strogo nadzorovana tako iz tehničnega kot kadrovskega vidika,« saj da je le tako moč zaustaviti nezakonite migracije.

Pojasnil je, da bodo svoje znanje delili z drugimi državami v EU, kot je Bolgarija. Strogo zaščitena zunanja meja EU je po njegovem mnenju »nujna za prosto schengensko območje in obrambo pred terorizmom«.

Nehammer je sicer že večkrat pozval k gradnji ograj na zunanjih mejah EU, v zvezi s prihodnjim vrhom Evropskega sveta na to temo, pa je dejal, da je razvoj migracij dramatičen. Po njegovih besedah je namreč na Bližnjem vzhodu več milijonov beguncev in migrantov, nekateri izmed njih pa so v nedavnem potresu v Turčiji in Siriji ponovno izgubili vse.

Njegove izjave so že kritizirali opozicijski socialdemokrati (SPÖ). Predstavnik SPÖ za varnost Reinhold Einwallner je Nehammerja in njegovo stranko ÖVP obtožil, da se ukvarjajo le s slogani in ne z rešitvami. Po mnenju socialdemokratov je namreč potrebna sprememba azilnega sistema na ravni EU, to pa naj bi ÖVP po besedah Einwallnerja blokiral.

Opozicijski skrajno desni svobodnjaki (FPÖ) pa so pozvali k strožjim ukrepom na avstrijskih mejah. Vodja FPÖ Herbert Kickl je dejal, da bi moral kancler nehati prelagati odgovornost na EU. Po mnenju svobodnjakov je namreč nujno, da se zamrznejo postopki za azil, Avstrija pa mora postati »trdnjava,« še navaja APA.