V naselju Dobrije, med Dravogradom in Ravnami na Koroškem, je včeraj potekala večurna policijska akcija zaradi grožnje z bombo. Grozil je 31-letni moški, ki je bil očitno v hudi življenjski stiski. Njegova napoved, da bo v avtomobilu sprožil eksplozivno sredstvo, se namreč ni nanašala na nikogar drugega kot zgolj nanj.

Grožnje s samomorom so okoli 21. ure dosegle tudi policiste. V reševalno akcijo so vključili pogajalca in pripadnike specialne enote, a jim najhujšega žal ni uspelo preprečiti. Mladi moški je v bližini Malgajevega spomenika eksplozivno sredstvo aktiviral v avtomobilu in se razstrelil, o tragediji vedo povedati domačini, medtem ko policija o dogodku, glede na to, da je šlo za samomor, ni poročala. Na celjski policijski upravi, pod katero spada tudi koroška regija, so za Večer o občutljivem dogodku pojasnili, da so preiskovalci tujo krivdo za smrt obravnavane osebe izključili.

O dogodku prav tako ni poročala republiška uprava za zaščito in reševanje, čeravno je bila cesta za promet zaprta do jutranjih ur, obvoz za Mežiško dolino pa speljan prek Kotelj.