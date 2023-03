#foto #video V Franciji nadaljevanje protestov proti pokojninski reformi

V Franciji so v petek še drugi dan zapored potekali protesti po spornem sprejetju pokojninske reforme. Protestniki so se s policijo spopadli v Parizu in ob tem uporabljali petarde, policisti pa so odgovorili s solzivcem. Protesti so med drugim potekali tudi v Toulousu, Strasbourgu in Bordeauxu, poročajo tuje tiskovne agencije.