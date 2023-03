Trump je na Facebooku ob vrnitvi zapisal: »Nazaj sem!«. Omrežji Facebook in Instagram, ki spadata pod okrilje podjetja Meta, sta Trumpu omogočili vrnitev že januarja, a je ta s tem do zdaj odlašal. V petek so mu zeleno luč za vrnitev dali tudi na YouTubu, video platformi v lasti podjetja Google.

Twitter mu je z novim lastnikom Elonom Muskom odprl vrata za vrnitev že novembra, vendar ima Trump svoj podobni družbeni medij Resnica, ki bo brez njega propadel.

Trump, ki je vodil ZDA med letoma 2017 in 2021, je že napovedal, da namerava kandidirati na prihodnjih predsedniških volitvah novembra 2024.

Meta je sporočila, da bo moral 76-letni Trump upoštevati pravila platforme, sicer ga bodo spet odslovili. »Če bo spet objavljal vsebine, ki kršijo standarde, bo ta vsebina odstranjena, njemu pa bo onemogočen dostop za obdobje od enega meseca do dveh let. Odvisno od resnosti kršitve,« so sporočili iz tehnološkega giganta.

Reakcije v ZDA so mešane. Ameriška zveza državljanskih svoboščin (ACLU), ki je sicer redno tarča napadov konzervativnega dela ameriške javnosti, je odločitev Mete pozdravila.

»Če vam je všeč ali ne, Trump je ena vodilnih političnih osebnosti in javnost ima velik interes, da sliši kaj ima za povedati. Poleg tega so nekatere njegove najbolj žaljive objave postale ključno dokazno gradivo v tožbah proti njemu in njegovi vladi,« je sporočil izvršni direktor ACLU Anthony Romero.

Organizacija Media Matters pa je odločno proti, da se Trumpu dovoli doseganje občinstva na Facebooku. S tem naj bi Facebook zanemarjal veliko tveganje za javno varnost. »Odločitev Mete je zelena luč Trumpu, da promovira škodljive vsebine in dokazuje, da gre podjetju le za dobiček in pomirjanje desničarjev,« je sporočila organizacija.