Prizori z balkanskih meja

Ob včerajšnjem obisku italijanskega zunanjega ministra Antonia Tajanija v Ljubljani je bilo na dnevnem redu zapisanih mnogo tem, od energetike in turizma do položaja manjšin. Ves čas pa je v ospredje silila ena: upravljanje državnih meja. Tajani, nekdanji komisar in predsednik evropskega parlamenta, sicer pred kamerami ni hotel dajati vtisa, da gre za veliko reč. Blago je treba spustiti čez, ljudi pa imeti pod nadzorom. Odgovornost naj prevzame amorfna EU, zoprne tehnikalije pa policija, po možnosti čim dlje proti jugu. Še pred poletjem naj bi se tako italijanski, slovenski in hrvaški policisti dogovorili za skupno patruljiranje na novi schengenski meji z Bosno in Hercegovino ter Srbijo, sta napovedala italijanski gost in slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon. Potem sta se posvetila »prestižnejšim« zadevam, gospodarskemu sodelovanju in geopolitiki zahodnega Balkana.