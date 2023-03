Naj reforme še malo počakajo

Razčistimo osnovni nesporazum. Pred enajstimi meseci volilci nismo dali glasu reformam. Pred manj kot letom dni nismo tehtali programov in se potem odločali. Še manj razglabljali o genialnosti in brihtnosti posameznikov. In zagotovo nismo dali glasu vsem tistim, ki se zdaj drenjajo tam pri vrhu.