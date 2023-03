Krimovke bodo po petih tednih premora po koncu skupinskega dela spet nastopile med evropsko elito, njihove nasprotnice pa bodo znova Romunke. A ne CSM Bukarešta, ki so jo v zadnjem krogu doma premagale z 28:26 in se – tudi zaradi srečnega razpleta drugih tekem – uvrstile med 12 najboljših v Evropi, ampak mestni tekmec Rapid. Slovenske prvakinje so na 14 tekmah skupinskega dela zbrale 12 točk (šest zmag, osem porazov) in osvojile peto mesto, Rapid pa v kakovostno precej slabši skupini B 20 točk (devet zmag, dva remija, trije porazi) in četrto mesto.

Za obračuna z Rapidom, ki prvič igra v ligi prvakinj, se je Krim tri dni pripravljal tudi v Črni gori, domovini svojega trenerja Dragana Adžića. Opravil je nekaj skupnih treningov v Podgorici z Budućnostjo, ki jo v osmini finala čakata tekmi z madžarskim Ferencvarošem, dobil medsebojni dvoboj za zaprtimi vrati, gostje pa so si v živo ogledale tudi tekmo moških reprezentanc Črne gore in Slovenije v kvalifikacijah za EP 2024 v Nemčiji. Rapid je na praznični osmi marec (ne)pričakovano zamenjal trenerja (Španca Carlosa Viverja je nasledil Danec Kim Rasmussen), trener Dragan Adžić pa pravi: »Z obdobjem od naše zadnje evropske tekme sem zelo zadovoljen. Naredili smo vse, kar smo lahko, sploh glede na to, da nismo bili v takšnem tekmovalnem ritmu kot ostale ekipe. Tekmi z Rapidom bosta pokazali, ali je bila menjava na trenerskem stolčku prednost za nas ali za njih. Mi smo se posvetili njihovi novi njihovi filozofiji in načinu igre, a smo pripravljeni na obe različici: da bodo igrale po sistemu, ki ga je gojil Vivero, ali po novem Dančevem.«

Rapid ima kar trinajst tujk

Rapid je bil s 441 goli v skupinskem delu četrti najučinkovitejši med 16 klubi (Krim deveti s 399), doma je na sedmih evropskih tekmah izgubil le točko proti Metzu, na gostovanjih pa po trikrat zmagal in izgubil ter enkrat remiziral. Ekipa iz romunske prestolnice, ki je v domači ligi druga s šestimi točkami zaostanka za mestnim tekmecem CSM Bukarešta, ima kar 13 tujk iz sedmih držav: pet Špank, po dve Angolki in Francozinji ter po eno Hrvatico, Srbkinjo, Madžarko in Nizozemko. Kljub temu sta v Evropi najučinkovitejši domači igralki in reprezentantki: srednja zunanja Eliza Julia Buceschi je dosegla 56 golov, leva zunanja Sorina Maria Grozav pa 56. A njuna dosežka sta daleč od najučinkovitejših Krimovih igralk, Črnogorke Jovanke Radičević (78 golov, šesta strelka lige prvakinj) in Rusinje Darje Dmitrijeve (76, deveto mesto).

Krimova igralka Tjaša Stanko je tudi zaradi poškodbe pred začetkom sezone v letošnji ligi prvakinj dosegla le 36 golov, a na zadnji tekmi proti CSM Bukarešti je s sedmimi zadetki napovedala dvig forme. »Rapid je vrhunska ekipa, čeprav je debitant v ligi prvakinj. Gre za izrazito napadalno ekipo, ki tudi najboljšim v Evropi zabije po več kot 30 golov. Skupinski del je bil za Krim turbulenten po telesni in psihološki plati, a zmaga proti CSM Bukarešti nam je vlila potrebno dozo samozavesti in energije. Naš ključ do uspeha morata biti vrhunska obramba in odlično vračanje iz napada v obrambo. Prepričana sem, da smo zelo dobro pripravljene za tekmi z Rapidom,« ocenjuje 25-letna Mariborčanka Tjaša Stanko.

Pred dvobojem z ekipo trenerja Kima Rasmussena, ki je Rapidovega mestnega tekmeca CSM Bukarešto leta 2016 pripeljal do naslova prvaka Evrope, je Tjaša Stanko na vprašanje, s kako visoko zmago v Stožicah bi bila zadovoljna, odgovorila: »Napovedi bi se raje izognila, kajti v preteklosti sem se z njimi že opekla. Jasno pa je, da nam nobena razlika ne more dokončno zagotoviti napredovanja med osem v Evropi. Po 60 minutah ne bo še ničesar odločenega, bi pa zmaga pozitivno vplivala na nas.« O primerjavi med ekipama iz Bukarešte dodaja: »Vsaj na papirju je CSM Bukarešta močnejša, a to nič ne pomeni. Vse se odloča na igrišču, ima pa Rapid precej drugačen slog igre in tudi tipe igralk.«