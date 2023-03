V zadnjem tekmovalnem vikendu svetovnega pokala v alpskem smučanju v sezoni 2022/23 sta le še dve odprti vprašanji. Prvi odgovor bo znan danes, ko bodo vse oči svetovne javnosti uprte v Marca Odermatta. Švicar bi namreč z uvrstitvijo na zmagovalni oder v veleslalomu postal prvi alpski smučar v zgodovini, ki bi presegel mejo 2000 točk. Druga neznanka bo razrešena pojutrišnem, ko bo znano, kdo bo osvojil mali slalomski kristalni globus, za katerega se borita Norvežana Lucas Braathen (zbral je 466 točk) in Henrik Kristoffersen (434), teoretične možnosti pa ima še Švicar Daniel Yule (401).

Pogled na rezultate Marca Odermatta v tej sezoni je neverjeten. Petindvajsetletni alpski smučar je dosegel kar dvanajst zmag, po šest v superveleslalomu in veleslalomu, ob tem, da je bil še smukaški in veleslalomski svetovni prvak. Najboljši v sezoni je prav v zadnjem mesecu in pol, ko je imel na tekmah svetovnega pokala le en slab dan, in sicer na finalu v Andori, kjer je bil v smuku 15. Od konca januarja je v Cortini d'Ampezzo, Palisades Tahoeju, Kranjski Gori in Seldeuu na osmih tekmah dosegel šest zmag ter po eno drugo in tretje mesto.

»V prvi vrsti bom danes vesel, da bo sezone konec. Predvsem s stališča odgovarjanja na podobna vprašanja, ki zadevajo osvojitev meje 2000 točk. Na ta mejnik nisem pomislil vse do Kalifornije, kjer ste me začeli novinarji spraševati o tej temi. Dobil sem dodatno motivacijo, a se zavedal, da bo mejnik težko dosegljiv. Z izjemno uspešnimi nastopi sem si priboril lepo izhodišče. Upam, da ga bom izkoristil,« napoveduje Marco Odermatt.

Ob letošnjem svetovnem prvenstvu danes čaka druga najpomembnejša tekma Žana Kranjca. Najboljši slovenski alpski smučar si je na devetih veleslalomih sezone priboril sijajno izhodišče, saj je v razvrstitvi discipline na tretjem mestu ter ima lepo prednost pred Avstrijcem Marcom Schwarzem, Švicarjem Loicom Meillardom in Francozom Alexisom Pinturaultom, ki je med vsemi v najboljši formi. To je dokazal minuli konec tedna v Kranjski Gori, kjer se je dvakrat povzpel na zmagovalni oder. Pomembno za Kranjca je, da ima vse v svojih nogah, saj bi si z novo vrhunsko uvrstitvijo priboril enega svojih največjih uspehov.

Manj razburljivi tekmi se v obeh tehničnih disciplinah obetata v ženski konkurenci. Oba mala kristalna globusa si je namreč že zagotovila Mikaela Shiffrin. Čeprav ima Američanka najuspešnejšo sezono doslej in je zbrala prek 2000 točk svetovnega pokala, ni ogrožen rekord Tine Maze, ki je v sezoni 2014/15 zbrala 2414 točk ter postavila vsaj zaenkrat še neulovljiv mejnik celo najboljši alpski smučarki vseh časov. Osamljena Slovenka v slalomski in veleslalomski konkurenci bo Ana Bucik, ki ima za seboj dobro sezono, a se nikoli ni uvrstila na zmagovalni oder. Lani je bila Primorka na finalu četrta.

Danes je bila na finalu v Andori ekipna tekma, na kateri je tekmovalo zgolj šest reprezentanc, kar veliko pove, kakšno težo ima mešana preizkušnja v svetovnem pokalu. Najboljši reprezentanci Švica in Avstrija sta se neposredno uvrstili v polfinale, kamor sta se z zmagama nad Italijo in Andoro uvrstili še Nemčija in Norveška. V velikem finalu je bila Norveška boljša od Švice.