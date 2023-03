Ves smučarskoskakalni svet je zjutraj nestrpno čakal na deseto uro, ko bi se po največji letalnici na svetu v Vikersundu prvič uradno lahko spustila ženska smučarska skakalka. Ker je preko noči na Norveškem zapadlo veliko novega snega in ker v Vikersundu niso bile stabilne vetrovne razmere, so se v žiriji predčasno odločili, da bo zgodovinski trenutek moral počakati najmanj 24 ur. Nas je pri tem zanimalo predvsem, zakaj neposredna odpoved uradnega treninga in ne njegova prestavitev. »Dogovor vseh skupaj na Mednarodni smučarski zvezi in med trenerji ter tekmovalkami je tak, da če vse ni stoodstotno pripravljeno za polete, se ne bo tiščalo z glavo skozi zid,« nam je nepreklicno odpoved uradnega treninga v Vikersundu obrazložila Špela Rogelj. Nekdanja vrhunska skakalka je danes zaposlena pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) kot kontrolorka opreme in ima neposredne informacije o odločitvah žirije.

Dodaten nadzor opreme

Še pred odpovedjo treninga so smučarske skakalke v boju s FIS dobile eno tekmo. Dovoljenje za nastop je dobila Japonka Juki Ito, ki sicer ne izpolnjuje kriterijev za nastop na velikanki. Že pred sezono je bilo znano, da ima pravico nastopa na poletih v Vikersundu le najboljših petnajst skakalk v skupnem seštevku razvrstitve norveške turneje surov zrak. Mednje brez dvoma spada tudi Japonka, ki pa je bila na zadnji tekmi diskvalificirana in v skupni seštevek ni prejela nobenih novih točk. V skupnem seštevku je padla na 20. mesto.

Takoj po tekmi so se na FIS obrnile tekmovalke in zaprosile, da priljubljeni Japonki omogoči nastop. Zahtevek ni bil enostaven. »Sprva so morali peticijo za nastop Juki Ito podpisati vsi trenerji. Ko je komite potrdil nastop Japonke, pa so se s tem morale strinjati še vse tekmovalke, ki so bile uvrščene pred njo in niso imele pravice do nastopa. Nozomi Marujama, Nika Prevc, Marita Kramer in Juka Seto so to brez težav podpisale,« nam je zaplet podrobno opisala Špela Rogelj.

Ker bodo skakalke nastopile v obratnem vrstnem redu glede na razvrstitev na turneji, bo Juki ito tako imela jutri na uradnem treningu (če bo vreme dopuščalo) čast, da uradno postane prva ženska, ki je letela na smučeh. Pri tem ne gre prezreti, da so naši severni sosedi že leta 2003 na skrivaj po letalnici v Kulmu spustili Danielo Iraschko, ki se danes piše Iraschko-Stolz. Iraschkova je takrat že poletela 200 metrov.

Ravno to, da bo Itova nastopila kot prva, je bila dodatna olajševalna okoliščina za FIS, da so ji nastop omogočili. Gre namreč za skakalko, ki je v letnem delu skoka med najboljšimi in bo hitro lahko določila zaletno klop za vse tekmovalke. Jasno je namreč, da je razlika tudi med najboljšimi petnajstimi na svetu velika. Trenutno na turneji v skupnem seštevku znaša več kot 300 točk. Pri tem je še treba dodati, da nekatere skakalke na letalnici ne bodo tako dobre, kot na »normalnih« skakalnicah. Žirija tekmovanja bo imela zato še toliko več dela z določanjem naleta, že predčasno pa so zaostrili pogoje glede opreme. »Dvajset točk prednosti je lahko veliko ali pa nič,« se dobro zaveda tudi glavni trener slovenske reprezentance Zoran Zupančič, ki ve, da Ema Klinec nima velike prednosti v boju za skupno zmago na turneji. »Na vrhu naleta bo pred vsakim skokom dodatna kontrola dresa. Če bo skakalka imela prevelik dres, ne bo smela skočiti. Še dodatne zahteve pa bodo na samem tekmovanju. Skakalke bodo že dan pred tekmo morale izbrati dva dresa, ki ju bodo morale dati na merjenje. Nazaj ju bodo dobile tih pred začetkom tekmovanja in nastopale bodo lahko le z njima,« nam je še razložila Špela Roglej.

Jezni Robert Hrgota

Čeprav se veter ni povsem umiril niti v popoldanskih urah, so organizatorji vseeno izpeljali kvalifikacije za moške. Slovenski orli so še enkrat več pokazali, da so eni izmed najboljših letalcev na smučeh. Za vrhunski polet pa je bilo, kot že nič kolikokrat na letošnji turneji, potrebno imeti nekaj sreče. Ker te vnovič ni bil deležen Anže Lanišek, do danes drugi na turneji, je svoje nezadovoljstvo jasno izrazil tudi glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota. V trenutku, ko je Lanišek dobil zeleno luč za svoj nastop, je močno zaklel, kar se je slišalo tudi na televizijskem prenosu. Lanišek težav z uvrstitvijo na tekmo ni imel, a višje od 13. mesta ni mogel. Najboljši Slovenec je bil tako na 4. mestu Domen Prevc, zmagal pa je Avstrijec Stefan Kraft.

