Odbojkarji ACH Volleyja do 13. lovorike v srednjeevropski ligi

Odbojkarji ACH Volleyja so osvojili 13. lovoriko v srednjeevropski ligi. Na današnji finalni tekmi v Kamniku so po uri in 53 minutah premagali domači Calcit Volley s 3:1 (-23, 18, 22, 23).