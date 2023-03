Radomlje z belgijskim klubom druži seveda to, da tako kot Union na svojem štadionu, ki je sicer vzor tega, kako Bruseljčani svojega Plečnika še uporabljajo, ne igra evropske lige, Radomlje na svojem štadionu ne igrajo tekem v slovenski prvi ligi, ampak stalno gostujejo Domžalah. A v minulem tednu so z zmago prav nad domicilnimi Domžalami, dali vedeti, da so se v gosteh povsem udomačili. Ne samo da je trener Bogatinov uredil obrambo. Takih dveh napadalnih preigravanj, ko sta ju navrgla Nlandu in Sosić, že dolgo ni bilo videti. Sploh mladi Bošnjak je poln domislic. Zdi se, da bi to lahko bila tekma z goli na obeh straneh za kvoto 1,71, a tudi z več od 2,5 gola skupno, za kar se pa v kombinaciji s prvim obeta pomnožek z 2,07.

V drugi tekmi bo Celje, poparjeno po domačem porazu proti Olimpiji, pa vendarle tretje na lestvici, dočakalo četrte Domžale. Celje igra silovito, a netočno v končnicah, medtem ko Domžale znajo počakati na protinapad, kar navaja na stavo na domačo zmago, a z goli na obeh straneh, za kar je v ponudbi stavniška kvota 3,55.

V prvi nedeljski tekmi med Bravom in Gorico se bo odločalo o obstanku v ligi. Bravo je doletelo, česar so si v Šiški najmanj želeli in so psihološko slej ko prej v slabšem stanju od Goričanov, ki so razmeroma srečno zmagali v Sežani in vohajo nove možnosti izhoda. Verjetno trda tekma z manj od 2,5 gola skupno za kvoto 1,71.

Isto, a za kvoto 1,82 je možno pričakovati tudi v Sežani na tekmi med Taborom, ki nujno potrebuje zmago v boju za obstanek, in Koprom, ki zmago potrebuje v lovu na evro četrto mesto. V primeru remija bosta nezadovoljni obe ekipi, a Kopra ni pričakovati brezglavo odprtega, enako pa velja za domačine.

In še domnevni derbi Mura – Olimpija, na katerem lahko od Olimpije pričakujemo ponovljen »čakaški« pristop iz Celja, medtem ko Mura v boju za četrto mesto mora iskati zmago. A prav tako je prej pričakovati tekmo z manj kot z več goli, tokrat za kvoto 1,82.