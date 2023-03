Jedrska elektrarna Krško: Suho skladišče bi preneslo tudi padec letala

Januarja je krška jedrska elektrarna dobila uporabno dovoljenje za suho skladišče izrabljenega jedrskega goriva, ki so ga pripravljali osem let. Prihodnji teden naj bi tako vanj začeli prestavljati prvo skupino izrabljenih gorivnih elementov iz sedanjega mokrega skladišča; do jeseni naj bi jih prestavili 592. Prednost suhega skladiščenja je predvsem v varnosti.