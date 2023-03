Vsaka lestev nosi zgodbe delovnih ljudi

V Varstveno-delovnem centru Tončke Hočevar, kjer skušajo odraslim osebam z motnjo v duševnem in telesnem razvoju prek različnih programov vodenja, varstva, dela in bivanja izboljšati kakovost življenja, smo pokukali v lesnomizarsko delavnico. Preverili smo, kdo dejansko stoji za izdelavo lestev, ki jih električarji in pleskarji uporabljajo tudi po več kot dvajset let.