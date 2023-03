V srednjeveško obarvani Škofji Loki so zelo ponosni na eno svojih največjih dragocenosti: znameniti Škofjeloški pasijon, ki je pomemben del slovenske kulturne dediščine in tudi svetovne, saj je od leta 2016 vpisan na Unescov seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. V čast najstarejšemu ohranjenemu dramskemu besedilu v slovenskem jeziku, ki ga je leta 1721 zapisal pater Romuald Marušič, so pred dvema letoma praznovali 300. obletnico nastanka Škofjeloškega pasijona in se v mestnem jedru poklonili postavitvi spominskega obeležja. Po koronskem zatišju se je letos postno in velikonočno dogajanje v škofjeloško občino znova vrnilo v večjem obsegu, v živo in v neokrnjeni obliki.

»Ker Škofjeloški pasijon združuje pasijonce vseh štirih škofjeloških občin, smo letos v program Dnevov Škofjeloškega pasijona (DŠP) poleg loških in selških dogodkov uvrstili še tiste, ki se bodo zvrstili v Poljanski dolini,« so pojasnili na škofjeloški občini in dodali, da gre za tradicionalno ohranjanje pasijonske kondicije, medtem ko se bo uprizoritev Škofjeloškega pasijona, ki je največja gledališka predstava na prostem v Sloveniji in sicer poteka vsakih šest let, v škofjeloške srednjeveške ulice vrnila leta 2027. Dogodek vselej poveže več kot tisoč igralcev in prostovoljcev iz Škofje Loke in okolice, zgodovinski spektakel pa si ogleda več 20.000 obiskovalcev.

Izdelali bodo butaro velikanko

Letošnji Dnevi Škofjeloškega pasijona so se s križevim potom po podružničnih cerkvah Župnije Poljane začeli v nedeljo, 5. marca, pester program pa se za obiskovalce prireditev, ki jih zanima tovrstna tematika, obeta do 22. aprila. V Nunski cerkvi v Škofji Loki si je mogoče ogledati pasijonske jaslice in prisluhniti Pasijonskemu koncertu, v Sokolskem domu Škofja Loka pa bodo predstavili posamezne odlomke iz filmov o Kristusovem pasijonu in odprli pasijonsko razstavo. Na ogled bosta tudi obnovljeni kostumografija in scenografija Škofjeloškega pasijona. »V galeriji C'ngrobsk turn v cerkvi Marijinega oznanjenja bo na ogled razstava Crngrobski pasijonski cikel. Gre za likovne upodobitve prizorov pasijonskega cikla s fasade cerkve iz druge polovice 14. stoletja, ki so jih ustvarjali odrasli in mladi pod mentorstvom slikarke Agate Pavlovec. Pasijonski večer v Stari Loki bo v pričakovanju Škofjeloškega pasijona, v Selcih in Škofji Loki pa bo gostoval pasijon v izvedbi mladih iz Župnije Ljubljana Štepanja vas,« k ogledu vabijo v Zavodu 973, kjer bedijo nad organizacijo pasijonskih prireditev.

Pred velikim tednom bodo na Mestnem trgu v Škofji Loki priredili pasijonske delavnice, na Cankarjevem trgu bo potekala izdelava butare velikanke, na veliki petek pa obiskovalce vabijo k udeležbi na križevem potu v Škofji Loki ali Poljanah. Velikonočni ponedeljek bodo sklenili z velikonočnim koncertom v Selcih, predavanjem o pasijonskem sporočilu prizora križevega pota in Romualdovim dnem.