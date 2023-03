Že vrsto let v marcu in aprilu po različnih slovenskih občinah potekajo čistilne akcije in nič drugače ni tudi letos. V Ljubljani akcijo Za lepšo Ljubljano organizirajo vsako leto med svetovnim dnevom voda, 22. marcem, in svetovnim dnevom Zemlje, 22. aprilom, čeprav natančne časovnice za tokratno pobiranje odpadkov in urejanja okolice še niso sporočili. So pa zato čistilno akcijo napovedali že v četrtni skupnosti Polje in Turističnem društvu Barje.

V četrtni skupnosti Polje v sodelovanju s Turističnim društvom Zalog, Turističnim društvom Zajčja dobrava, Prostovoljskim gasilskim društvom Zgornji Kašelj, društvom tabornikov in še drugimi društvi k skupnemu pobiranju odpadkov vabijo v soboto, 1. aprila, od 9. ure naprej. Zbirnih mest bo več, in sicer pred osnovno šolo Zalog, gasilnimi domovi Zadobrova, Slape in Kašelj ter pred Športnim centrom Tatami, trgovino Mercator na Vevčah in pred Vaškim domom v Podgradu. O čistilni akciji na isti dan na svoji spletni strani obveščajo tudi v Turističnem društvu Barje, zbirno mesto prav tako ob 9. uri bo na dvorišču pred staro barjansko šolo na Ižanski cesti 303. Organizatorji udeležence prosijo, naj bodo primerno obuti, vsaj za tiste, ki bodo čistili ob prometnih poteh, pa je priporočljivo, da nosijo barvne jopiče. Prav tako je zaželeno tudi kakšno orodje oziroma pripomoček za lažje pobiranje smeti, kot so recimo grablje in metla, medtem ko bodo zaščitne rokavice in vreče priskrbeli v turističnem društvu.

V Medvodah so akcijo Očistimo Medvode 2023 napovedali za danes, 18. marca, v primeru dežja bi jo prestavili na teden pozneje. Zbirna mesta in ure za posamezne krajevne skupnosti so objavljeni na občinski spletni strani. Na današnjo soboto pa čistilna akcija poteka tudi v občini Dol pri Ljubljani.

Skupnega pobiranja smeti se bodo med drugimi lotili tudi v občinah Grosuplje in Borovnica, kar načrtujejo v soboto, 25. marca. V petek in soboto, 24. in 25. marca, čistilno akcijo napovedujejo v občini Domžale, tudi letos pa se bodo vključile vse krajevne skupnosti, ki bodo v sodelovanju s krajani, društvi, šolami in podjetji prispevale k čistejšim Domžalam. V soboto, 1. aprila, pa je čiščenje okolja predvideno tudi v občini Dobrova - Polhov Gradec. Če bo deževalo, bodo akcijo prestavili za teden dni.

