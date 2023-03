Nepreslišano: Izidor Ostan Ožbolt, ekonomist, naravovarstvenik

Za Evropo lahko rečemo, da sta sončna in vetrna energija občutno prispevali k omilitvi energetske krize. Leta 2022 so sončne in vetrne elektrarne prispevale 22 odstotkov vse proizvodnje električne energije v Evropi, plin pa je pokril 20 in premog 16 odstotkov. Še več, kljub nedelujočim hidroelektrarnam in jedrskim elektrarnam v letu 2022, ki so znižale skupno proizvodnjo v Evropi za sedem odstotkov, so pet šestin tega padca pokrili nove sončne in vetrne elektrarne ter manjše povpraševanje, zgolj preostanek pa je nadomestil premog. Ob tem sta ostali približno dve tretjini uvoženih količin premoga neporabljeni, ponovno obujene termoelektrarne pa so delale manj kot petino časa. Ne nazadnje, v zadnjih mesecih leta 2022 je proizvodnja iz premogovnih elektrarn glede na leto 2021 upadla. Torej, premogovna era se ne vrača.