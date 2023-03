Nepridipravi nenehno iščejo nove poti do lahkega zaslužka, najenostavnejša pot je običajno prek lahkih tarč. Največkrat so to starejši občani. Hrvaški policisti tokrat iščejo neznanega moškega, ki je prejšnji teden večkrat telefoniral 86-letni gospe in se ji predstavil kot policist. Skušal jo je nalagati, da preiskuje več primerov ropov bank, posledično pa išče ukradeni denar. Žensko je nagovarjal, naj z računa dvigne pokojnino, da bi policija lahko preverila, ali so med denarjem morda ukradeni bankovci. Obljubil ji je, da bi jih zamenjali za neoporečne, denar pa ji vrnili. Gospa iz istrskega Pazina mu na srečo ni nasedla. V zadnjih letih so obravnavali številne podobne primere, v nekaterih so se prevaranti pri žrtvah oglasili kar v živo, na domu. V Osijeku so konec prejšnjega leta za več tisoč evrov olajšali 88-letno gospo. Na vrata doma je sredi belega dne potrkal moški, ki se je predstavil za policista, ženski pa ukazal, naj mu preda vso gotovino, ki jo ima doma, češ da so bankovci ponarejeni. Za še več so okradli enako starega gospoda v Zagrebu. Nekateri so vnaprej poklicali in se potem oglasili po denar, tretji so poleg gotovine odnesli še bančne kartice s PIN-številko. Podobne goljufije so v preteklosti preiskovali tudi slovenski policisti. Pred nekaj meseci so tako na Celjskem izsledili 45-letnega moškega, ki naj bi starejšo žensko skupaj s sostorilcem prepričal, da sta kriminalista in da preverjata pristnost bankovcev. Gospo sta odpeljala na več različnih pošt, kjer je dvignila denar in jima ga izročila. Petinštiridesetletnika so ovadili zaradi goljufije in lažnega izdajanja za uradno osebo, preiskovalni sodnik pa je zanj odredil pripor.

Ukradli 649.000 evrov

Od septembra do novembra lani pa je policija lovila skupino sedemnajstih prevarantov, ki so samo v Zagrebu prelisičili več kot 60 starejših oseb. Tudi oni so se predstavljali kot policisti, žrtve pa oškodovali za skupno 649.000 evrov, po okoli deset tisoč po glavi. Starejšim so razlagali, da je neki zaposleni na banki v obtok dajal ponarejene bankovce, ki jih oni zdaj iščejo, obenem pa so jim ponujali še zavarovanje nakita. Večina žrtev jim je že prek telefona zaupala, koliko denarja imajo in koliko nakita v kolikšni vrednosti, ob obisku na njihovih domovih pa so jim vse to pokradli. Policija opozarja, da njihovi zaposleni svojega dela ne opravljajo tako, da bi prebivalce klicali po telefonu in jih povpraševali o ukradenem denarju. »Ne odpirajte vrat nikomur nepoznanemu, tudi možem postave ne, dokler vam ti ne pokažejo primerne identifikacije,« policija svetuje državljanom. Dodajajo, da imajo prevaranti bujno domišljijo in se poleg policistov radi predstavljajo tudi kot zdravstveni delavci, zaposleni v telekomunikacijskih podjetjih ali kakih drugih podjetjih in institucijah, da bi tako lažje izkoristili potencialne žrtve. Svojih podatkov in informacij o bančnih računih ne dajajte nikomur, če pa se to že zgodi, o tem čim prej obvestite (pravo) policijo.

Kradla po domu za starejše

Mnogokrat so starejši tudi žrtve prevarantov, ki jih na domu obiščejo pod pretvezo ponudnikov telekomunikacijskih ali kakih drugih storitev, ko so nepazljivi, pa jih okradejo. Februarja smo poročali, kako so kriminalisti podali ovadbo zoper 65-letno Izolanko, osumljeno velikih tatvin in nasilništva. Kot osebna negovalka naj bi zlorabljala nemoč več starejših oskrbovancev, jim kradla nakit in denar, najmanj v enem primeru pa naj bi bila do oskrbovanke nasilna, se do nje vedla agresivno in ponižujoče ter jo tako spravljala v podrejen položaj, so prejšnji mesec potrdili na PU Koper. Vse več žrtev požrešnih prevarantov je tudi v domovih za starejše. V Zagrebu so tako končali preiskavo zoper 29-letnega državljana Severne Makedonije in šest let starejšega državljana BiH, ki sta kot negovalca v enem od domov za starejše najbolj nemočne oskrbovance okradla za skoraj 12.000 evrov. Vzela sta jim bančne kartice, od njih izvedela PIN in na bankomatu dvigovala gotovino. Eni od oškodovank pa sta celo vzela telefon, ji nanj naložila aplikacijo za spletno banko ter tako nadzorovala njen denar, ki sta si ga nakazovala na svoj račun. Devetindvajsetletnika je policija že prijela, starejši od osumljenih pa je na begu.