Španska obrambna ministrica Margarita Robles je dejala, da mora po mnenju kraljevega dvora tudi Leonor tako kot oče opraviti vojaško usposabljanje, in dodala, da so v zadnjih letih vložili velike napore v to, da bi v oborožene sile vključili tudi ženske.

S španskega dvora so sporočili, da v evropskih parlamentarnih monarhijah spoštujejo tradicijo, v skladu s katero morajo imeti bodoči šefi držav vojaško kariero, saj bo španska princesa, ko bo sedla na prestol in postala kraljica, po njihovi ustavi postala tudi vrhovna vodja oboroženih sil.

Španski kralj Filip VI., ki je doštudiral pravo v Madridu in mednarodne odnose v Washingtonu, javnost vznemirja bistveno manj od svojega predhodnika Juana Carlosa, ki danes živi v Abu Dabiju. Ta se je prestolu odpovedal pred devetimi leti, po škandalu, v katerega je bil zaradi davčne prevare vpleten njegov sin in še nekateri drugi člani kraljeve družine. Državljani pa niso bili navdušeni niti nad njegovim lovom na slone v Afriki, medtem ko je bila Španija v globoki recesiji.