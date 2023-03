Unicef je prekinil sodelovanje z njim, nato pa se je na obtožbe odzval tudi glasbenik. Priznal je, da se je Kašićeve »povsem nenačrtovano dotaknil, jo plosknil po zadnjici ali uščipnil«, a da z njegove strani ni šlo za seksualno dejanje, ampak za vrsto razlogov, ki so se nakopičili med snemanjem oddaje Dnevnica, med njimi tudi za lažno moraliziranje, snemanje družine v stiski in »koketiranje« producentke.

Maja Bogojević, črnogorska filmska kritičarka, je za portal Index dejala, da je odziv glasbenika ni presenetil, »a je avantgardni Rambo, ne glede na to, kako inteligenten je v svojem uporu proti komercializmu in kapitalističnemu diskurzu, vendarle produkt črnogorskega patriarhata«. »Čeprav se strinjam z njim, da oddaja Dnevnica odpira veliko etičnih vprašanj, ​​se je znašel v središču dogodkov, ker je kot javna osebnost sprejel sodelovanje v oddaji, ki jo potem kritizira. To, da ni vedel, za kaj gre, in da je oddajo, preden je privolil v sodelovanje, gledal le mimogrede, je pravljica za majhne otroke,« je dejala.