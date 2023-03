Petinštiridesetletna pevka za multiplo sklerozo, zaradi katere sedem let ni mogla niti hoditi, boleha že od leta 2012. O svojem boju z boleznijo je napisala tudi knjigo Moja revolucija v 365 dneh, ki je povzetek njenih videosporočil, objavljenih na njenem kanalu na youtubu. »Odločila sem se razgaliti pred sabo, ker sem se eno leto pogovarjala sama s svojo kamero. Potem pa je moj kanal začela spremljati množica ljudi in se je to spremenilo v pravo osebno evolucijo in revolucijo, ki je ponesla druge ljudi,« je ob izidu knjige za hrvaške medije povedala Anđa Marić.

Pevka poudarja, da je zelo težko biti javna oseba s tako hudo diagnozo. »V kolektivni zavesti je multipla skleroza neozdravljiva. Ko sem se močno trudila, so mi ljudje znali reči, da to nima smisla,« je dejala in dodala, da je bila multipla skleroza njena največja učiteljica. »Zdaj imam življenje rada bolj kot kadar koli prej. Bolj imam rada tudi sebe, ponosna sem nase,« je sklenila.