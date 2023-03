Priporočena maloprodajna cena osnovne različice mobilnika galaxy a34 5G znaša 400 evrov, medtem ko se cene galaxy a54 5G pričnejo pri 500 evrih. Hrbtišči obeh naprav zvesto sledita Samsungovemu trenutnemu slogu. Ravna površina, z objektivi, ki se vsak zase dvigujejo nad površje. Všečno. Na prednji strani je videti nekaj več obrobe, zlasti pri bradi mobilnika. Dražji galaxy a54 5G ima prednjo kamero lepo postavljeno sredi čela zaslona, medtem ko ima cenejši galaxy a34 5G mini frufru, ki povezuje izrez za kamero z obrobo na čelu zaslona. Gre za že zelo zastarel dizajn, ki ga težko razumemo drugače kot načrtno gršanje mobilnikov, da bi kupce usmerili k dražjim. Še posebej zato, ker mobilnike s piko namesto mini frufruja danes najdemo tudi že za okoli 200 evrov.

Galaxy a34 ima diagonalo 16,7 centimetra (6,6 palca), galaxy a54 pa 16,2 centimetra (6,4 palca). Oba zaslona sta AMOLED in podpirata 120-herčno (Hz) osveževanje slike. Pri Samsungu so se očitno odločili malce premešati ponudbo, saj je bil lani cenejši model manjši. Oba imata tudi letos ločljivost 2340x1080. To zaradi razlik v diagonali pomeni, da ima dražji gostoto 403 pike na palec (ppi), cenejši pa 390 ppi. Prva večja razlika med letošnjima mobilnikoma je domnevno pri procesorjih. Samsung v komunikaciji z mediji sicer navaja zgolj, da imata oba mobilnika osemjedrni procesor, kar je dokaj nepomemben podatek. Domnevno ima galaxy a54 Samsungov domači procesor exynos 1380, galaxy a34 pa Mediatekov procesor dimensity 1080. V primerjavi se pričakovano bolje izkaže exynos, z več moči in tudi boljšim izkoristkom baterije. Exynos 1380 je malenkost pod rangom Qualcommovega drugega ranga procesorjev snapdragon 7, medtem ko je dimensity 1080 v bližini tretjega ranga snapdragon 6. Oba telefona imata v osnovni različici 128 GB prostora za shranjevanje, v dražji 256 GB. Ob tem je prostor na obeh telefonih možno nadgraditi še s spominsko kartico. Galaxy a34 ima 6 GB delovnega spomina oziroma 8 GB v dražji različici. Pri galaxy a54 je 8 GB delovnega spomina pri obeh različicah. Oba predstavljena telefona imata baterijo s kapaciteto 5000 miliamperskih ur (mAh), ki podpira 25-vatno polnjenje.

Razkošnejši sklop kamer ponuja galaxy a54. Poleg prednje kamere z ločljivostjo 32 milijonov pik (MP) ima na hrbtni strani še 50-MP glavno kamero z optično stabilizacijo slike, 12-MP ultraširokokotno kamero in v teh cenovnih razredih očitno pregovorno obvezno, sicer pa v praksi dokaj odvečno makro oziroma bližinsko kamero. Ta ima ločljivost 5 MP. Pri galaxy a34 ima prednja kamera ločljivost 13 MP, glavna hrbtna 48 MP in optično stabilizacijo slike, ultraširokokotna 8 MP, makro pa zopet 5 MP. Gre za zelo podobne specifikacije kot lansi, z izjemo glavne kamere pri galaxy a54, ki je letos izgubila 14 MP ločljivosti. Ker je danes pri fotografiji veliko odvisno od računalniške obdelave, to ne pomeni nujno slabših fotografij. Bomo videli v praksi. Telefona v Sloveniji v prodajo stopita 22. marca.