Izgubljena priložnost​

Če je bilo decembra lani kaj jasno, je bilo jasno to, da Borut Pahor ni več predsednik Slovenije, a tudi, da ga to ne bo motilo, da ne bi bil še naprej v središču pozornosti. Zdrs v – pa čeprav začasno – anonimnost za nekdanjega predsednika ni bil opcija. Borut Pahor ne prenese amaterskega statusa na nobenem področju in zakaj bi bilo drugače na področju družbene vplivnosti. Vse energije, ki jo je v desetih letih vložil v ustvarjanje pošasti, pa res ne bo pustil vnemar samo zato, ker se ne more več predstavljati kot predsednik. Črni pas, tretji dan instagrama je treba unovčiti.