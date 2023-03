Hruščov je leto pred tem zapovedal ustanovitev posebne komisije za preiskavo Stalinovih zločinov. Tako je prišlo na dan, da je bilo v času Stalinovih čistk zaradi tako imenovane protisovjetske dejavnosti aretiranih blizu dva milijona državljanov, od katerih je bilo nekaj manj kot 700.000 usmrčenih. V spisih Stalinovih policijskih preiskovalcev je sicer pisalo, da so aretiranci svoja priznanja priznali, ni pa pisalo, da so to storili na podlagi strahotnega mučenja. Destalinizacija sovjetske zveze se je začela že kmalu po njegovi smrti 5. marca 1953. Najprej ga je nasledilo kolektivno vodstvo v sestavi Georgij Malenkov (premier), Lavrentij Berija (notranji minister) in Vjačeslav Molotov (zunanji minister), ki pa so bili vsi njegovi najzvestejši privrženci in so na račun vrste obtožb kmalu ostali brez najvišjega vodilnega položaja v državi. Berija je bil zaradi vrste svojih zločinov še istega leta obsojen in usmrčen, medtem ko sta se preostala dva najhujši kazni nekako izognila ter dočakala visoko starost. Malenkov celo kljub temu, da je Hruščova leta 1957 skušal vreči z oblasti z državnim udarom, ki pa mu je spodletel.

Vznemirljive vesti o nemirih prostalinskih elementov v Georgiji

MOSKVA, 17. – Inozemske agencije so razširile vest, da je imel Hruščev pred CK sovjetske KP govor, ki ni bil namenjen javnosti. Te agencije navajajo celo podrobnosti iz Hruščevega govora. Hruščev naj bi navajal vrsto Stalinovih zločinov, ki jih je ta zagrešil v času svojega vladanja po Leninovi smrti.

Danes pa javljajo, da je to Hruščevo poročilo že šlo tudi čez okvir partije in da so bili nekateri nepartijci povabljeni na sestanke celic, da bi poslušali čitanje Hruščevega poročila. Tudi na univerzi so brali poročilo in v neki založbi so bili povabljeni neki prevajalci, sicer komunisti, toda inozemci, da se udeležijo sestanka. Tekst pa ni bil objavljen in le nekaterim, ki niso mogli prisostvovati čitanju, je bilo dovoljeno, da si napravijo kratke izpiske. (…)

Hruščev je baje podal zelo poglobljeno in nepristranski analizo Stalinove dejavnosti ter pri tem poudaril tako njegove zasluge kot napake. V Moskvi so mnenja, da se je s tem hotelo dati Stalinu pravo mesto v zgodovini. V ostalem pa imajo v Moskvi poročilo Hruščeva za interno zadevo sovjetske KP in zato inozemski delegati, ki so se udeležili kongresa, niso bili povabljeni na omenjeni sestanek. Čeprav se zdi, da to poročilo ne bo tako kmalu objavljeno, so ga baje že dobili aktivisti v Moskvi in drugih predelih in polagoma seznanjajo z njegovo vsebino vse člane partije in mladinskih organizacij. Verjetno so prav aktivisti dobili nalogo, da razložijo prebivalstvu pomen poročila, da bi tako ne prišlo do prenagljenih in napačnih tolmačenj.

Sovjetska agencija Tass javlja, da so poslali v Georgijo 15.000 aktivistov, ki po mestih in vaseh georgijske republike razlagajo, kaj se je storilo na kongresu. Ti aktivisti imajo sestanke v tovarnah in drugih krajih. (…)

Po vsej Sovjetski zvezi so pri raznih partijskih organizacijah intenzivne diskusije, v katerih hočejo pojasniti pomen napadov na kult osebnosti.

V inozemstvu so razširil vesti o nemirih, ki so baje bili pred približno desetimi dnevi v Georgiji in predvsem v Tiflisu, ki ni daleč od rojstnega kraja Stalina. Baje je morala posredovati tudi vojska. Do teh nemirov naj bi prišlo po čitanju govora Hruščeva o Stalinu. (…)

Dopisnik AFP iz Moskve je poslal poročilo o končnem govoru Hruščeva na 20. kongresu sovjetske KP. O tem govoru je zapadni tisk že razširil obsežne informacije. Poročilo dopisnika AFP v glavnem potrjuje, kar je v New York Timesu objavil bivši dopisnik tega lista v Moskvi Harrison F. Salisbury. Toda če se že objavlja, da je Hruščev strogo kritiziral Stalinovo dejavnost, je pa prav tako potrebno poudariti, da Hruščev nikakor ni v celoti obsodil Stalinovega dela. Hruščev je Stalinovo dejavnost razdelil v tri velika obdobja. (…) Leto 1934 (tedaj je bil umorjen Kirov) pa je tisto, ki zaznamuje preobrat v Stalinovem življenju. Tedaj se ga je polotila nekaka preganjavica in postavil se je nad partijo in državo. Naslonil se je na politično policijo in lotil se je širokega čiščenja svojih političnih nasprotnikov in je šel tako daleč, da je občutno oslabil vojsko s tem, da je dal pomoriti mnogo njenih voditeljev. (…)

Končno je Stalin v zadnjem obdobju svojega življenja ustvaril v Moskvi ozračje terorja. (…)

Kar zadeva dogodke v Georgiji, pravi dopisnik AFP, da če tudi je prišlo do spontanih demonstracij proti posmrtnemu »rušenju« Stalinove osebnosti, te demonstracije nikakor niso imele tistega hudega značaja, kot so to navajali drugi viri. (…)

Primorski dnevnik, 18. marca 1956

Hruščev razgalil Stalina kot trinoga; Malenkov v Londonu se nahaja v zadregi

Glavni tajnik ruske komunistične stranke Nikita Hruščev je imel na zadnjem občnem zboru stranke govor, v katerem je razgalil pokojnega Josipa Stalina. Vsebina tega govora ni bila izročena tisku, v roke pa je prišla diplomatom. Hruščev je Stalina obdolžil, da je vršil prave pokolje, da je mučil otroke, da je uvedel režim nasilja in čaščenja lastne osebe; da je leta 1937 dal poklati pet tisoč častnikov Rdeče armade in je kot posledica morala vojske zelo trpela. Niti on Hruščev ni bil varen svojega življenja pred Stalinom. Poročila pravijo, da je Hruščev jokal, ko je govoril o Stalinovih grozodejstvih, med poslušalci pa da jih je mnogo omedlelo. (…)

Podpredsednik sovjetske vlade in minister za elektrarne Georgij Malenkov se nahaja v Londonu. Malenkov je razbral iz angleških časopisov, kaj se dogaja v Georgiji. Malenkov sam je bil tajnik pokojnega Stalina. Kot predsednik vlade je moral odstopiti, ostal pa je še član vlade. Ali se plete tudi kaj zoper njega, se sprašuje Malenkov? (…)

Enakopravnost (Cleveland), 19. marca 1956

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib