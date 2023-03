Kosi naših sladkih in davnih življenj​

IPrijatelji me gledajo postrani. Moji glasbeni prijatelji. Zbiralci plošč. Kramljači, ki bi se lahko o glasbi pogovarjali ure in ure. Mogoče celo od danes, ravno od tega trenutka, ko tole pišem, pa do konca življenja. Gledajo me nezaupljivo, če rečem, da mi je glasba iz osemdesetih čedalje bolj všeč. Da je to mogoče najboljša glasba.