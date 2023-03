Magna Steyr: Od mokrih sanj Štajercev do spomenika horuk politikom

Magna je leta 2019 sredi rodovitnih hoških polj zagnala avtomobilsko lakirnico. Slovenski politiki so ji nemudoma priskrbeli želenih 92 hektarjev zemljišč. Občini Hoče - Slivnica so posodili denar, da je zemljo odkupila od lastnikov, ko bi jo odprodala Magni, pa bi kupnino nakazala v državni proračun. Doslej je vrnila 2,5 milijona evrov, kajti Magna je odkupila le dobrih 25 hektarjev zemljišč. Ker lakirnico že zapira, smo preverili, kaj bo s preostalimi zemljišči, ki so jih na željo Magninih veljakov iz kmetijskih spremenili v zazidljiva.