#intervju Manca G. Renko: Ko 8. marec mine, na televiziji spet vidim štiri najbolj povprečne moške, kako mi razlagajo svet

Zgodovinarka, habilitirana na Filozofski fakulteti za novejšo in sodobno zgodovino. Raziskovalka, urednica, dolgoletna umetniška voditeljica Festivala literature sveta Fabula. Napisala je knjigo o Zofki Kveder Lastno življenje. V okviru projekta ERC Eirene raziskuje ženske v povojnih tradicijah, sploh intelektualke, ter se ukvarja z vprašanji o tem, na koliko različnih načinov in koliko perspektiv je mogoče opazovati in razumeti spreminjanje sveta. Zanimata jo literatura in popkultura. Ja, bere spletne portale, a pravi, da je mnenje, stališče tisto, kar je vredno v mediju.​