Na krilih afer

Opozorila, da je v ljubljanskem kliničnem centru napeto, so zakrožila še pred odstopno izjavo strokovne direktorice dr. Jadranke Buturović Ponikvar. Interpretacije, kdo je pod neznosnim pritiskom in kdo se upira katerim interesom, so bile različne. Pripovedi sogovornikov pa so imele skupno točko. V največji bolnišnici bodo že spet obveljali za glavnega »bolnika« slovenskega zdravstva, so napovedovali v vrstah zaposlenih. Ko se je že zdelo, da se ljubljanskemu UKC obetajo mirnejši časi, se je največja bolnišnica znova izkazala za gojišče afer. Zasebni honorar nevrokirurga dr. Romana Bošnjaka pri operaciji makedonske pacientke je, podobno kot katera koli nabava po domače, odraz miselnosti, ki ni od včeraj. Medtem ko so ključni akterji javnega zdravstva nizali floskule o bolniku v središču sistema, so si vsakovrstni interesi pravila krojili po svoje.