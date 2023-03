Slovenija, slepa pega na zemljevidu Evrope

Ministrica Alenka Bratušek je nedavno javno ugotavljala, da je Slovenija slabo povezana s svetom. Govorila je o bornih letalskih povezavah, ki človeka iz Slovenije peljejo le na ducat bližnjih letališč, v kakšno eksotično bližnjevzhodno velemesto in nikamor drugam. Ministri se pač ne vozijo z vlakom. Če bi se, bi prometna ministrica bržkone vedela, da niso slabe le letalske povezave, ampak tudi železniške in navsezadnje avtobusne, ne zgolj do oddaljenih evropskih ali svetovnih prestolnic, temveč celo do bližnje soseščine.