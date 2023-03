V bazenu se je namreč kopala zgoraj brez in se ni hotela odzvati na opozorilo varnostnikov, naj si pokrije prsi, nakar so jo precej grobo pospremili iz kopališča. Kopališki redi v Berlinu so sicer že nekaj let napisani tako, da naj bi zagotavljali enakopravnost obeh spolov, vendar so jih doslej posamezna kopališča interpretirala vsako po svoje.

Omenjena 33-letnica je v svoji pritožbi navedla, da hišni in kopališki redi berlinskih bazenov in kopališč ne vsebujejo predpisov, ki bi veljali le za en spol, temveč predpisujejo le, da njihovi gosti nosijo »običajna kopalna oblačila«. Po posredovanju varuhinje in navodilu uprave mestnega senata za pravosodje in enakopravnost bodo morala v prihodnje berlinska kopališča ta pravila ustrezneje interpretirati, da bodo zadostila predpisom o enakopravnosti spolov. V prihodnje se bodo tako lahko tudi ženske v kopališčih, enako kot moški, gibale in kopale zgoraj brez, brez bojazni, da bi jih zaradi tega preganjali varnostniki. Kopališki red namreč določa, da morajo tako kot moški pokriti le svoj »primarni spolni organ«.