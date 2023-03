Ta bi kriminaliziral posameznike in nevladne organizacije, ki se financirajo iz tujine, uveljavitev zakona pa ne bi le avtoritarno posegla v zmanjševanje pravic državljanov in otežila delovanje nevladnih organizacij, temveč zagotovo ogrozila tudi gruzijsko približevanje Evropski uniji. Nana Malaškia pravi, da še sama ne ve točno, kako se je znašla v prvih vrstah protestnikov z zastavo, ki jo je tik pred tem kupila od neke ženske ob cesti. Tudi ko je videla, da so policisti z nekaj metrov oddaljenosti top usmerili neposredno proti njej, se ni umaknila in je še vedno vihtela zastavo. V tistem trenutku so ji prihiteli na pomoč številni drugi protestniki, ki so jo obdali in podprli, ko jo je oblivala voda. Dneve zatem je v številnih intervjujih za evropske medije povedala, da se sama nikdar ni imela za junakinjo, a da jo je takrat prevzel tak bes, da ni pomislila niti na strah niti na to, kaj vse bi se ji lahko zgodilo. Gruzijska vlada je po ostrih protestih sporni zakon umaknila.