Trije voditelji so se danes sestali na plinski ploščadi Troll A v Severnem morju, okoli 65 kilometrov zahodno od drugega največjega norveškega mesta Bergen.

Ploščad je eden največjih tovrstnih objektov na svetu, z njim pa plin črpajo s polja Troll. Ta predstavlja najpomembnejši člen v strukturi plinskega bogastva bogate nordijske države, saj se pod njim skriva okoli 40 odstotkov vseh norveških zalog plina.

Samo plin s tega polja je lani pokril 11 odstotkov vseh potreb EU, so spomnili na nemški tiskovni agenciji dpa. V celoti gledano medtem Norveška trenutno pokriva med 30 in 40 odstotkov potreb članic unije po plinu.

»Obstoječo raven dobav bomo ohranili v naslednjih štirih oz. petih letih,« je zagotovil Gahr Store. Predsednica Evropske komisije Von der Leyen je dejala, da so norveške dobave pomagale EU pri spopadu z energetskim izsiljevanjem ruskega predsednika Vladimirja Putina. Spomnila je, da je Norveška ravno za povečanje dobav uniji letni obseg črpanja okrepila z 78 na 90 milijard kubičnih metrov plina, medtem ko so se ruske dobave skrčile za 80 odstotkov. »Putin je energetsko vojno, ki jo je sprožil, jasno izgubil, njegovo izsiljevanje ni delovalo,« je Von der Leyen povedala za dpa.

Podobno sporočilo je dal Stoltenberg in dodal, da so energetski objekti, kot je ploščad Troll, odločilnega pomena za gospodarstvo, industrijo ter tudi varnost evropskih držav.

Skupaj s predsednico komisije sta zato izpostavila pomen zaščite tovrstne kritične strateške infrastrukture. Nato je tako že okrepil nadzor nad pomorsko in nadmorsko infrastrukturo na območju Baltika in Severnega morja, še posebej po lanski sabotaži plinovoda Severni tok.

V ta namen je bila na ravni zavezništva ustanovljena posebna delovna skupina strokovnjakov, ki bo skušala v luči ruskih groženj prepoznati šibkosti strateške infrastrukture članic, tako energetske kot prometne in telekomunikacijske ter vesoljskih satelitov. Pri tem je Stoltenberg opozoril, da nobeno zavezništvo ne more zagotoviti varnosti vse infrastrukture naenkrat in vedno. »Bistveno je delovati odvračalno,« je pojasnil.