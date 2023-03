Kot je Jug povedal v izjavi za medije, mu Buturović Ponikvarjeva v osebnem pogovoru ni pojasnila razlogov za svoj odstop, prav tako medijem ne želi dajati izjav. Na novinarsko vprašanje, ali se mu morda ne zdi nenavadno, da ni navedla razlogov za odstop, je Jug odgovoril, da je to »zagotovo znak težkih časov«. »Ampak kakršnakoli špekulacija bi bila čista špekulacija,« je dodal. Glede ugibanj, da naj bi se za odstop odločila zaradi pritiskov ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana, je Jug dejal, da o tem ne ve ničesar.

Strokovno direktorico sicer imenuje in razreši svet UKC, ob odstopu pa se mora pred odločanjem sveta zavoda o tem seznaniti še strokovni svet. Dokler svet zavoda ne sprejme razrešitve, Buturović Ponikvarjeva še naprej ostaja na položaju strokovne direktorice, je še pojasnil Jug.

Med drugim je komentiral tudi primer nevrokirurga Romana Bošnjaka. Ta je v sklopu samoplačniških storitev operiral tujo državljanko, ki je morala poleg plačila operacije ljubljanskemu UKC nakazati Bošnjaku še dodatnih 6000 evrov na račun agencije v Hongkongu.

Po besedah Juga Bošnjak še ni prevzel opozorila pred odpovedjo delovnega razmerja, ki so mu ga dali v preteklih dneh. Sicer so pa zadevo predali službi za korporativno varnost, in sicer enoti za integriteto, ki bo med drugim preučila, kako je prišlo do naročila in ali je kdo prišel do okoriščanja na nepravilen način ali s pogojevanjem.

Jug je komentiral tudi informacije, da naj bi nevrološki oddelek zapustili trije zdravniki. »S tem nisem seznanjen. Na predstojniško mesto je začasno in po pooblastilu imenovan profesor Borut Prestor. Kolikor sem seznanjen, izvaja naloge v polnem obsegu in ni nobenega zastoja v delu in tudi v razvoju. Nevrokirurški oddelek mora ostati visoko kvaliteten, vrhunski, kakršen je bil prej, ne glede na zgodbo profesorja Bošnjaka,« je dejal Jug.