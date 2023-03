Na Japonskem se bodo Slovenci v skupini B srečali z gostiteljico turnirja, ZDA, Srbijo, Turčijo, Tunizijo, Egiptom in Finsko.

Slovenske odbojkarice se bodo v kvalifikacijah za olimpijske igre dokazovale prvič. Žreb jim je namenil obračune z gostiteljicami Poljakinjami, aktualnimi evropskimi prvakinjami Italijankami in aktualnimi olimpijskimi prvakinjami Američankami, igrale pa bodo še proti Nemčiji, Tajski, Kolumbiji in Južni Koreji.

Tako pri moških kot pri ženskah si bosta nastop na OI 2024 priigrali po dve najboljši reprezentanci iz vsake skupine, ob Francozih, ki se bodo v boj za olimpijsko zlato podali kot gostitelji, pa bo preostalih pet mest podeljenih glede na kontinentalne kvote oziroma na lestvico FIVB.

V skupini A bodo med odbojkarji moči merili gostiteljica Brazilija, Italija, Iran, Kuba, Ukrajina, Nemčija, Češka in Katar, v skupini C na Kitajskem pa bodo ob gostiteljih nastopile še Poljska, Argentina, Nizozemska, Kanada, Mehika, Belgija in Bolgarija.

Med odbojkaricami bodo v skupini A, katere gostiteljica bo Kitajska, igrale še Srbija, Dominikanska republika, Nizozemska, Kanada, Češka, Mehika in Ukrajina.

V skupini B, ki jo bo gostila Japonska, pa bodo še Brazilija, Turčija, Belgija, Bolgarija, Portoriko, Argentina in Peru.