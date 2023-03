Parlament v Budimpešti je v začetku meseca začel razpravo o ratifikaciji pristopnih protokolov Švedske in Finske za članstvo v Natu, glasovati pa bi moral nekaj dni kasneje, a so glasovanje preložili na teden po 20. marcu.

V vladajoči desni stranki Fidesz so sedaj kot nov datum glasovanja potrdili 31. marec, je danes poročal madžarski spletni portal 24.hu, ki ga povzema avstrijska tiskovna agencija APA.

Kot je razvidno iz pisma podpredsednika vlade Zsolta Semjena predsedniku parlamenta Laszlu Köverju, vladna stranka Fidesz in njen koalicijski partner, krščanski demokrati (KDNP), nista za to, da bi prihodnji teden potekalo zasedanje parlamenta, na katerem naj bi glasovali o ratifikaciji vstopa obeh držav v Nato. Po besedah Semjena naj bi se parlament sestal šele v tednu od 27. marca oziroma 3. aprila, še poroča APA.

Madžarska je ob Turčiji edina od 30 članic zavezništva, ki še ni potrdila vstopa Švedske in Finske v Nato, odkar ju je zavezništvo na vrhu julija lani povabilo k članstvu.

Premier Viktor Orban je sicer načeloma podprl vstop obeh držav v Nato, a je parlament, v katerem ima njegova stranka Fidesz večino, razpravo in glasovanje pod različnimi pretvezami večkrat preložil.

Orban je Švedski in Finski med drugim očital, da so njuni politiki ter mediji neupravičeno kritizirali Madžarsko glede spoštovanja pravne države in korupcije, zaradi česar se nekateri v stranki Fidesz sprašujejo o smiselnosti sprejema držav, ki »širita očitne laži o Madžarski«.