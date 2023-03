»Ruski obrambni minister, generalmajor Sergej Šojgu, je izdal ukaz o podelitvi državnih odlikovanj pilotoma letal Su-27, ki ameriškemu brezpilotnemu zrakoplovu MQ-9 nista dovolila, da bi kršil zračni prostor, omejen za uporabo med posebno vojaško operacijo,« je obrambno ministrstvo sporočilo v izjavi, ki jo na svoji spletni strani povzema ruska tiskovna agencija Tass.

Moskva namreč vztraja, da je zračni prostor nad Črnim morjem zaradi njene vojne proti Ukrajini, ki jo sami imenujejo za posebno vojaško operacijo, zaprt, o tem pa naj bi bili obveščeni vsi uporabniki tega prostora. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je med drugim dejal, da se incident ne bi zgodil, če tam ne bi leteli »tisti, ki nimajo pravice«.

Ameriški obrambni minister Lloyd Austin je v četrtek zatrdil, da bodo ZDA še naprej letele in delovale povsod, kjer to dopušča mednarodno pravo. Rusijo je pozval, naj s svojimi letali upravlja varno in profesionalno.

Po navedbah ameriške vojske je ruski lovec Su-27 v torek zjutraj v mednarodnem zračnem prostoru trčil s propelerjem letalnika tipa MQ-9 Reaper, ki so ga bili nato primorani spustiti do morske gladine. Rusko obrambno ministrstvo je potrdilo, da sta ruska lovca prestregla dron, a zavrnilo, da sta letali krivi za njegov padec.

ZDA so nato v četrtek objavile videoposnetek bližnjega srečanja lovcev z letalnikom. Na njem je videti eno od letal, ki se letalniku zelo približa in nanj odvrže gorivo. Enako stori tudi drugo letalo, le da to nato tudi domnevno trči v letalnik in mu delno poškoduje propeler.