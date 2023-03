Po podatkih popisa, ki so ga opravili 14. marca, so naslednje tri najugodnejše košarice trgovcev za skoraj dva evra dražje v primerjavi z najcenejšo košarico, med seboj pa se razlikujejo za približno deset centov. Najvišja vrednost najcenejše nakupne košarice na tokratnem popisu znaša 41,07 evra, kar je za približno tri odstotke več kot pri prejšnjem popisu, so danes sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Najcenejšo košarico je imel tokrat Lidl. Sledijo Spar (38,19 evra), Hofer (38,29 evra), Eurospin (38,30 evra), Tuš (40,61 evra) in Mercator (41,07 evra).

Primerjalne analize povprečne vrednosti najcenejše košarice 15 osnovnih živil po navedbah ministrstva kažejo, da so razlike med posameznimi trgovci še vedno sprejemljive. Izstopa le najugodnejši trgovec, ki je v primerjavi s predzadnjim popisom vrednost najcenejše košarice znižal za skoraj tri evre oziroma dobrih sedem odstotkov.

Po podatkih analize gibanja cen so se v zadnjih dveh tednih podražili izdelki v desetih kategorijah. Najbolj so se podražili krompir (za več kot devet odstotkov), kruh (za skoraj osem odstotkov), jajca (za slabih šest odstotkov), jogurt (za dobre štiri odstotke), sir in jabolka (za skoraj tri odstotke) ter piščančje meso (za dva odstotka).

Za manj kot en odstotek so se podražili izdelki v kategorijah masla, moke in testenin. V zadnjih dveh tednih je nespremenjena ostala le cena sladkorja, pocenili pa so se izdelki v kategorijah svinjskega mesa (za več kot tri odstotke), sončničnega olja (za več kot odstotek) ter mleka in govejega mesa (za manj kot odstotek).

Vrednost povprečne najcenejše košarice sadja in zelenjave se je znižala za 0,39 odstotka, vrednost najcenejše košarice sadja in zelenjave pa za skoraj tri odstotke in znaša 22,89 evra. »Kar se tiče ponudbe in porekla, ima večina trgovcev v večji meri na voljo sadje in zelenjavo slovenskega porekla, z izjemo tistih proizvodov, ki jih ni mogoče gojiti pri nas; na primer mandarine, limone in banane,« so zapisali na ministrstvu.

Pri vseh trgovcih je zaslediti cvetačo in solato ledenko zgolj evropskega porekla, medtem ko so zelje, krompir, korenje, kislo zelje in jabolka pri večini na voljo tudi s slovenskim poreklom.