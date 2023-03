Tokratna severnokorejska izstrelitev je bila odgovor na skupne vojaške vaje ZDA in Južne Koreje, imenovane Freedom Shield, ki so se začele v ponedeljek.

Izstrelitev medcelinske rakete je pokazala pripravljenost Pjongjanga »kadarkoli izvesti protinapad s prepričljivimi ofenzivnimi ukrepi«. Severnokorejski voditelj Kim Jong Un je v spremstvu svoje hčerke preizkus tudi osebno nadzoroval, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na poročanje severnokorejskih državnih medijev.

Ob izstrelitvi naj bi Kim dejal, da se bo Severna Koreja »na jedrsko orožje odzvala z jedrskim orožjem«. Hkrati je pozval k »nepovratni krepitvi jedrskega vojnega odvračanja« svoje države, je poročala severnokorejska tiskovna agencija KCNA. Med medcelinske balistične rakete sicer spadajo tiste rakete, ki lahko dosežejo razdaljo več kot 5500 kilometrov.

Raketo so v četrtek zjutraj izstrelili blizu Pjongjanga, letela pa je okoli 1000 kilometrov, preden je padla v morje. Že takrat je južnokorejska vojska zatrdila, da je šlo za medcelinsko raketo, ki lahko nosi jedrsko konico. Po navedbah KCNA vaja »ni imela negativnega vpliva na varnost sosednjih držav«.

Resolucije Združenih narodov Severni Koreji prepovedujejo testiranje balističnih raket vseh dosegov, ki so lahko opremljene z jedrsko konico. Lani je država kljub sankcijam ZN, ZDA, EU in sosednjih držav povečala število raketnih preizkusov in izstrelila več kot 90 raket, kar je največ v enem letu doslej.