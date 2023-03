Sam doma. Ali pač?

Navaden smrtnik, nepoučen in brez izkušenj na področju kriminala, si verjetno (naivno) predstavlja, da morajo tudi tatovi opraviti domačo nalogo, preden se odpravijo v »službo«. Denimo preveriti, ali blagajnik gleda stran, ko dolgo roko stegnejo v smeri gotovine, ali pa, da je v ukradenem sefu dejansko kaj denarja. Postopek očitno ni takšen. Pred nekaj dnevi je mlajši moški vlomil v hišo v Piranu. Na roko mu je šlo dejstvo, da je to storil pozno zvečer, ne sredi dneva, malo manj pa, da so bili lastniki doma. In da je bil očitno tako glasen, da jih je ropot prebudil. Na njihovo srečo jo je mladenič takoj ucvrl. Podobna zgodba se je odvila v Celju. Storilca sta stopila v nezaklenjeno hišo, jo preiskala in ukradla 250 evrov. Ko sta naletela na lastnika, sta pobegnila, kolikor so ju nesle noge. Na njuno žalost je bilo to prepočasi, saj ju je policija kmalu prijela.

Kajak, hrana in sveče

Večini tatov sicer uspe ujeti trenutek, ko v hiši, stanovanju, kolibi, vrtni lopi, lokalu ni nikogar in lahko mirne duše in brez strahu opravljajo svoje nečednosti. Na Bovškem je neznanec (enkrat v zadnjih štirih mesecih) iz lesene lope blizu mostu čez Sočo ukradel dva kajaka, vredna 1500 evrov. Sredi Maribora je nekdo drug vlomil v gostilno in odnesel za okoli 600 evrov hrane (zagotovo je sledila prava pojedina), v bližnji trgovini pa še oblačila in gotovino. Policisti so v bližini zabeležili še dva poskusa vloma, a je ostalo zgolj pri tem. Brez posledic so jo odnesli tudi tatovi na Kozjanskem, ki so se brezsramno spravili na svečomata, iz katerega so ukradli gotovino, obenem pa napravo še poškodovali.

Pada, pada, pada … helikopter!

Če v uredništvu rubrike še nekako uspemo dojeti krajo kajakov, pa smo ob podvigu ameriških tatov zastrigli z ušesi. V sredo zgodaj zjutraj, nekje med četrto in šesto uro, so na manjšem letališču v Sacramentu vlomili v več helikopterjev, vsaj enega pa dvignili v zrak v upanju, da jih popelje v višave. Kaj hitro so znova pristali na trdnih tleh, saj so policisti naleteli na zveriženo pločevino. Osumljenec (ali več njih) je na begu, za petami mu je tudi FBI. Nikar ne mislite, da se take reči dogajajo samo čez lužo. Nak! Poleti 2017 smo poročali, kako je iz zaklenjene garaže občine Ajdovščina izginilo brezpilotno letalo, s katerim so si gasilci in civilna zaščita pomagali pri odkrivanju in nadzorovanju požarov v naravi. Poleg okoli sto tisoč evrov vrednega letala je izginila tudi vsa oprema z daljinskim upravljalnikom in termovizijsko kamero vred. Ironično je bilo, da zaradi zakodiranosti sistema tat brezpilotnika ni mogel aktivirati. Pred tremi leti pa smo poročali o poskusu kraje letala iz aerokluba v Obsotelju, pri čemer je falotom uspelo sredi noči letalo spraviti iz zaklenjenega hangarja, krajo pa sta preprečila mokra steza in blato, v katerem so obtičali.

Grešenje v cerkvi

Tudi tokrat se zaziramo čez vse manj obstoječe meje, na jug, na Hrvaško. Začelo se je namreč sojenje 54-letnemu Josipu, ki se je na zatožni klopi znašel zaradi 150 kun (okoli 20 evrov), ukradenih iz prostovoljnih prispevkov v cerkvi v Vinkovcih. Tožilstvo zaradi velike tatvine – Josip je z uporabo sile odprl puščico z napisom »za ogrevanje« in iz nje odtujil denar za tople radiatorje – zahteva kar devet mesecev zapora! Res, da se kraja uvršča na seznam naglavnih grehov, a bo sodišče morebiti upoštevalo dejstvo, da je gospod ločen, nezaposlen keramičar z obrambo, da je dejanje izvedel pod vplivom alkohola. Potreboval je denar za pot do Zagreba, krajo pa zelo obžaluje. Bog mu pomagaj!

Še ovca je pametnejša …

Nadvse zanimiv je tudi primer 51-letnega Slavonca, ki je bil že oktobra lani spoznan za krivega žalitve in omalovaževanja policista na delu. V ugovoru na kazen je namreč zapisal, da so še »ovce pametnejše od njega«, s čimer je po mnenju sodišča storil prekršek, za kar so mu naložili nekaj manj kot 20 evrov kazni. Znatno manj kot zgoraj omenjenih devet mesecev zapora … Možakar sicer ni priznal krivde, vztrajal je, da policista ni nameraval užaliti, da je ugovor spisal v afektu, ko je bil razburjen. Sodišče je prosil še, naj mu zniža kazen, saj ima kot upokojenec izredno nizke dohodke.