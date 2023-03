»Vabila nisem pričakovala, saj smo v Inštitutu 8. marec tako kot do vsake oblasti tudi do trenutne vlade kritični. Pa je vseeno prišlo in prišlo je ravno med kampanjo Samo ljubezen. Kampanje, ki si prizadeva za zmanjšanje sovražnega govora in njegovih negativnih učinkov. Kampanje, ki vzpostavlja prakse kolektivne solidarnosti in ustvarja skupnost povezanih ljudi, ki širijo strpnost in prijaznost,« je sporočila Kovač.

Povabilo je vzela resno, s članicami in člani programskega odbora inštituta so se po njenih navedbah o njem veliko pogovarjali, tudi kaj to pomeni za inštitut in njegovo neodvisnost.

Kot so ugotovili, so strateški sveti neodvisna posvetovalna telesa, ki so sestavljena iz predstavnikov in predstavnic civilne družbe, univerze, institucij in ministrstev. Njihove odločitve so samo priporočila, predsednik vlade ter ministri in ministrice pa so tisti, ki se odločajo, kaj od priporočil bodo upoštevali in česa ne. Predsedovanje takemu svetu ni zaposlitev, je samo funkcija koordiniranja sestankov in aktivnosti, kar bo opravljala brez plačila ali nadomestila stroškov, je dodala.

»Ker v inštitutu verjamemo, da so za dosego družbenih sprememb nujna vsebinska zavezništva, povezovanja in sodelovanja, ker imamo jasno vizijo, kaj si na področju zmanjševanja sovražnega govora želimo, je ponudbo nemogoče zavrniti,« je še navedla. Po njenih besedah bodo v inštitutu še vedno ostali kritični do vlade in se še naprej borili za javno zdravstvo, šolstvo, socialno državo.

Premier je po torkovem koalicijskem vrhu najostreje obsodil ponedeljkov napad na direktorico Inštituta 8. marec Niko Kovač. Meni, da gre za posledico sovražnega govora, ki aktivno spodbuja verbalno in fizično nasilje nad ženskami. Verbalno in fizično nasilje nad ženskami je po Golobovih besedah postalo vsesplošno.

Za danes je napovedal prvi sestanek strateškega sveta za preprečevanje sovražnega govora, v katerem bodo sodelovali predstavniki pristojnih ministrstev, predstavniki centra nevladnih organizacij in posamezniki na Golobovo osebno povabilo. K sodelovanju je povabil Dragana Petrovca in Niko Kovač, ki ji je tudi ponudil vodenje sveta. »Mislim, da ni bolj primerne osebe, predvsem zato, ker je ona najbolj izpostavljena žrtev tega sovražnega govora, žal pa niti približno ni edina,« je ocenil.