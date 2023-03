Nevrokirurg v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana Bošnjak v sklopu samoplačniških storitev operiral tujo državljanko, ki je morala poleg plačila operacije ljubljanskemu UKC Bošnjaku nakazati še dodatnih 6000 evrov na račun agencije v Hongkongu, je prejšnji tedne razkril POP TV. Strokovni svet UKC je primer obravnaval v sredo in ni odkril nepravilnosti, je isti dan pojasnil Jug.

Strokovni svet UKC se je po njegovih besedah omejil na strokovna vprašanja, denimo »ali je bil račun pravilno sestavljen za ustrezne storitve, ali je bil poseg opravljen v pravem času ter ali je to vplivalo na dostopnost zdravstvenih storitev drugim zavarovancev«. Do zadev, ki niso v njegovi pristojnosti, denimo do izstavljanja računov, pa se strokovni svet ni opredeljeval, je na sredini novinarski konferenci poudaril Jug.

Kot je še povedal Jug, se strokovni svet torej ni odločal o morebitnih etičnih tveganjih. Prav bi bilo, da se do njih opredeli Zdravniška zbornice Slovenije, meni generalni direktor največje slovenske bolnišnice.

V skladu z njegovo napovedjo pa so v UKC Ljubljana »pravne vsebine« glede primera Bošnjak analizirali danes, ko so se posvetovali s pravniki. Jug je v oddaji Tarča na Televiziji Slovenija (TVS) danes povedal, da so na podlagi podatkov, ki so jih imeli zjutraj in so bistveno manj obremenjujoči od teh, ki so jih prvič slišali v oddaji, Bošnjaku dali opomin pred odpovedjo. V primeru, da se ti podatki izkažejo za verodostojne pa bodo po Jugovih besedah »zahtevali odpoved«.

Tarča je namreč razkrila tesno povezavo družine kirurga Romana Bošnjaka s podjetjem, ki je skoraj ves svoj prihodek ustvarilo prav v poslu z oddelkom za nevrokirurgijo ljubljanskega kliničnega centra, ki ga je do pred dnevi vodil Bošnjak. Njegov brat Igor Bošnjak ima podjetje Konzilij s podobno spletno stranjo kot hongkonška agencija. Po poročanju Tarče pa je povezan še z drugim, kranjskim podjetjem Medicolink, ki dobavlja kostne nadomestke in potrošni material za nevrokirurgijo v UKC Ljubljana. Ali zgolj za nevrokirurgijo ali še za kakšen drug oddelek v kliničnem centru, TVS še ni dobila odgovora.

Bošnjak je medtem odstopil z mesta predstojnika kliničnega oddelka za nevrokirurgijo. UKC pa je sprejel pravilnik, ki za vsak samoplačniški poseg zahteva, da je v primeru operativnega posega v kliničnem centru treba tudi ekspertno mnenje izvesti in zaračunati v UKC Ljubljana, ne glede na to, ali je bil bolnik morda že predhodno kjerkoli obravnavan.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je v ponedeljek napovedal, da bodo v primeru suma korupcije v UKC Ljubljana zadevi prišli do dna. Med drugim bodo preverili, ali gre za osamljen primer ali sistemski način dela. Če bodo ocenili, da gre za slednje, bo ministrstvo v UKC odredilo izredni upravni nadzor. V Tarči pa je danes povedal, da bi v primeru, da bi se on znašel na Bošnjakovem mestu, dal odpoved v UKC Ljubljana, saj je škoda, ki jo je storil ustanovi, »nepopravljiva«.