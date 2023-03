Novomeška Krka, ena največjih slovenskih izvoznic, je lani dosegla rekordne rezultate. Prihodki skupine Krka, ki poleg matičnega vključuje še več kot 30 podjetij, so se povečali za deset odstotkov, na 1,72 milijarde evrov, pri čemer je bilo s prodajo zdravil na recept ustvarjenih skoraj 1,4 milijarde evrov prometa. Prihodki Krke, d. d., so se povečali za 12 odstotkov in so znašali 1,55 milijarde evrov.

Od celotne prodaje je na prodajo izdelkov v Sloveniji odpadlo dobrih 100 milijonov evrov. Od tega je na zdravilno-turistične storitve (Krka ima v lasti Terme Krka, te pa družbo Golf Grad Otočec) odpadlo 42,6 milijona evrov, kar je bilo 17 odstotkov več kot leta 2017. Tradicionalno ključna tržišča Krke so v Vzhodni Evropi. Na teh trgih je Krka lani prodajo povečala za 14 odstotkov, na 623,4 milijona evrov. Na ruskem trgu se je prodaja lani povečala za 16 odstotkov in je znašala 387 milijonov evrov. »V Rusiji imamo dve družbi: marketinško-distribucijsko in proizvodno in v teh družbah proizvedemo več kot 70 odstotkov vseh izdelkov, ki jih prodamo na ruskem trgu. Proizvodnja poteka nemoteno, povpraševanje po naših izdelkih v Rusiji pa je primerno,« so v poročilu o nerevidiranih kazalcih lanskoletnega poslovanja navedli v Krki.

Več kot 200 milijonov naložb v Rusiji

V Rusiji je Krka sicer med največjimi in najbolj uveljavljenimi ponudnicami zdravil na recept, izdelkov brez recepta in veterinarskih izdelkov, močno marketinško-prodajno mrežo pa ima razvito od Kaliningrada do Vladivostoka. Celotna vrednost Krkinih naložb v Rusiji presega 200 milijonov evrov, zaradi lastne tovarne pa ima status domače proizvajalke. V Ukrajini, kjer ima Krka lastno marketinško družbo, »smo se prilagodili razmeram in uspešno poslovali«. Na tem trgu se je prodaja lani znižala za odstotek, na 95,2 milijona evrov.

Po doseženi prodaji je vzhodnoevropski regiji sledila srednjeevropska regija s prodajo v vrednosti okoli 364 milijonov evrov, kar je primerjavi z letom 2021 pomenilo 4-odstotno rast. Skoraj polovica prodaje v srednjeevropski regiji je bila ustvarjena na Poljskem. Razen na Madžarskem se je prodaja povečala v vseh preostalih državah regije. V Zahodni Evropi se je prodaja povečala za sedem odstotkov in je znašala 327,3 milijona evrov. Ob tem je bilo največ izdelkov prodanih v Nemčiji, kjer se je prodaja lani povečala za deset odstotkov, na 88,6 milijona evrov.

Denarni tok iz poslovanja (EBITDA), ki kaže, koliko sredstev podjetjem ostane za vračilo posojil, naložbe in izplačilo dobičkov lastnikom, se je na ravni skupine lani povečal za pet odstotkov, na 489 milijonov evrov, v Krki, d. d., pa za 23 odstotkov, na 440,1 milijona evrov. V skupini Krka se je čisti dobiček povečal za 18 odstotkov in je znašal skoraj 364 milijonov evrov, v matični družbi pa za 42 odstotkov, na 348,2 milijona evrov.

Zdrava bilančna slika

Krkina bilančna slika je zdrava in tako sliko bi ji lahko zavidala številna podjetja. Od vsote vseh sredstev v višini 2,69 milijarde evrov je imela skupina Krka konec preteklega leta 20 odstotkov dolžniškega kapitala. Od velikih podjetij v Sloveniji jih je s takšno strukturo kapitala le nekaj.

Za investicije so v Krki lani namenili 106 milijonov evrov, kar je bilo 60 odstotkov več kot v letu pred tem. Ključna je lani dokončana naložba v vgraditev več visokoavtomatiziranih in robotiziranih pakirnih linij v obrat za izdelavo trdnih oblik zdravil Notol 2, v katerem bodo lahko proizvedli pet milijard tablet in zapakirali osem milijard tablet letno. Za to naložbo so v Krki porabili 39,2 milijona evrov, skupna vrednost naložb v Notol 2 pa znaša 259 milijonov evrov. V skupini Krka je bilo konec lanskega leta zaposlenih 11.600 delavcev, od tega okoli 5200 v tujini. Skupaj z agencijskimi delavci je skupina Krka zaposlovala 12.600 delavcev.

S povezanimi organizacijami je država približno 27-odstotna lastnica Krke. Slovenske fizične osebe imajo v lasti dobrih 40 odstotkov delnic, vlagatelji iz tujine pa slabih 21 odstotkov delnic.