Biti duševno zdrav ni več le dobro, ampak obvezno. Podjetja morajo sprejemati proaktivni pristop k podpori in zagovarjanju duševnega zdravja zaposlenih in utrujenosti zaradi covida-19. Stigma o duševnem zdravju se spreminja, zaposleni pa se o tem vse bolj odprto pogovarjajo.

Omogočite odklop

»V podjetju se o tem zelo pogosto pogovarjamo in ozaveščamo vodstvo ter zaposlene. Razvoj programske opreme je kreativno delo in vsi smo že doživeli moment, ko smo idejo za rešitev nekega problema dobili v svojem prostem času, na sprehodu ali pa med telovadbo. Marsikdo od nas v prostem času težko popolnoma odmisli svoje delo. Odgovornost naših vodij pa je, da ta odklop čim bolj omogočajo. Skrbimo za to, da ne delamo nadur in se jim tudi aktivno izogibamo, ker verjamemo, da preveč dela povzroči stres. Zaposlenim so vsak teden na voljo vodene meditacije, lastna telovadnica v sklopu pisarne in masaže. Ob tem skrbimo tudi za to, da na rednih sestankih na štiri oči namenimo čas tudi pogovorom o duševnem zdravju in splošnemu počutju, saj se zavedamo, da je treba na zaposlenega gledati celostno in ne le v okviru njegove vloge v podjetju. O duševnem zdravju nasploh pa govorimo tudi v sklopu večjih in manjših dogodkov, namenjenih deljenju znanja,« je pojasnila Biserka Cvetkovska iz podjetja tretton37, razvoj in programiranje, finalista Zlate niti med srednjimi podjetji. Šestinsedemdeset odstotkov zaposlenih navaja, da so koristi za duševno zdravje pomembnejše od malice, prigrizkov in ugodnosti, ki jih financira delodajalec, 34 odstotkov anketiranih delavcev pa celo razmišlja o zamenjavi službe zaradi svojega duševnega zdravja. V podjetju 4see, finalistu Zlate niti med malimi podjetji, skrbijo za duševno zdravje svojih zaposlenih tudi tako, da jim ponudijo obisk psihoterapevta. Prve tri ure plača podjetje, da delavec sploh vidi, ali mu to ustreza. Nadaljnje ure plača polovico podjetje, polovico pa zaposleni sam, predvsem zato, da delavec obiske jemlje resno, pravi direktor podjetja 4see Roq Xever in dodaja: »Skrbimo za tri glavne potrebe delavcev. Najprej za zagotavljanje avtonomnosti, saj sodelavcem z zaupanjem predamo odgovornost. Omogočimo jim, da delujejo tako, kot sami mislijo, da je prav. Druga stvar je kompetentnost. Želimo, da se sodelavci počutijo kompetentne na svojem področju – da so na svojem področju najboljši na svetu. Ta je omogočena s pomočjo izobraževanj in vodenja razvoja na njihovi poziciji. In s tem, da jim ne stojimo na poti, če želijo implementirati nekaj novega in svojega. Slednje, a vendar ne nepomembno, je omogočanje povezanosti. Ljudje smo socialna bitja in kot takšni želimo biti na takšen ali drugačen način vpeti v svoje okolje in nanj pozitivno vplivati. Poskrbimo, da imamo redna neformalna srečanja, odprto komunikacijo in pogoste obojestranske klice s povratnimi informacijami. Kar 87 odstotkov anketiranih zaposlenih želi, da delodajalec skrbi za njihovo duševno zdravje. Veliko je načinov, kako lahko podjetje pripomore k duševnemu zdravju zaposlenih: denimo pregledi dobrega počutja, nadgradnja ugodnosti zaposlenih glede duševnega zdravja, velneški dnevi ter programi meditacije ali joge, več fleksibilnosti, kot sta štiridnevni delovni teden in možnost dela na daljavo, ustvarjanje varnega prostora za zaposlene …

Ne delimo nalog

»Rada poudarim, da imamo v BioSistemiki resnično radi svoje zaposlene in nam ni vseeno za njihovo počutje. Zato v delovnik načrtno vključujemo tudi nekoliko bolj sproščene vsebine in aktivnosti za vse zaposlene, ki gradijo pozitivno klimo in prijateljske odnose. To se je lepo pokazalo pri anketi Zlate niti in vrednotah, ki so bile resnično dobro ocenjene. Po drugi strani pa omogočamo prilagodljiv delovnik, vsak zaposleni si sam kreira delovni dan in način dela po svojih željah, v katerega vkomponira dogovorjene sestanke s sodelavci ali zunanjimi partnerji. Tudi če to pomeni, da si bo dopoldne vzel eno uro za sprehod po gozdu. Bolj kot to, od kdaj do kdaj zaposleni opravlja svoje delo, nam je pomembno, da je delo kakovostno opravljeno in prispeva k skupnim ciljem. Ne delimo nalog, temveč odgovornosti. Naš cilj je, da vsak zaposleni rad pride na delo in znotraj svojega obsega dela najde pravi balans zase,« nam je povedala Roswita Golčer Hrastnik, direktorica podjetja.