Potem ko je italijanska nogometna liga v devetdesetih in začetku novega stoletja veljala za najboljšo na svetu, je nato zaradi takšnih in drugačnih škandalov, zastarele infrastrukture in fiskalnih pravil, ki ne spodbujajo megalomanskih vložkov v najpopularnejši šport na svetu, močno padla. A se v zadnjem času pobira. Finančno sicer še vedno ne more konkurirati angleški in španski, a so največji klubi vsaj spremenili pristop in bolj zaupajo nadarjenim mladeničem, ki jih iščejo po vsem svetu. Čeprav je Italija pred novim velikim pretresom, saj se Juventusu zaradi mešetarjenja z izplačili pogodbenih obveznosti v obdobju koronavirusa in prirejanju finančnih bilanc obeta vnovična selitev v drugo ligo in večletna prepoved nastopanja v evropskih tekmovanjih, pa se ostali velikani dvigujejo. Morda gre za anomalijo, a italijanski nogomet bo imel prvič po 17 letih tri predstavnike v četrtfinalu lige prvakov – Napoli, Inter in Milan. Ob njih so se med osem najboljših v Evropi prebili še Manchester City in Chelsea (Anglija), Bayern (Nemčija), Real Madrid (Španija) in Benfica (Portugalska).

Nazadnje si je od italijanskih ekip mesto v četrtfinalu priboril Napoli, ki je imel proti Eintrachtu iz Frankfurta tudi najlažje delo. Moštvo trenerja Lucana Spalettija v letošnji sezoni deluje zastrašujoče. V domačem prvenstvu ima pred drugim Interjem 18 točk prednosti in je praktično že tretjič v zgodovini prvak Italije. Odlično mu gre tudi v ligi prvakov, kjer je dobil sedem od osmih obračunov. Klonil je le na gostovanju v Liverpoolu v zadnjem krogu skupinskega dela, ko je že bilo jasno, da ima prvo mesto v skupini A v žepu. Neapeljčani so poleti naredili veliki rez v ekipi, saj so odšli nosilci Kalidou Koulibaly (Chelsea), Fabian Ruiz (PSG), Lorenzo Insigne (Toronto) in Dries Mertens (Galatasaray), prišli pa Khvicha Kvaratskhelia, Min-jae Kim, Mathias Olivera, Giacomo Raspadori ter Giovanni Simeone in se vsi nemudoma prilagodili sistemu trenerja. Predvsem v njem blesti Gruzinec Kvaratskhelia, ki ga mediji omenjajo kot enega najbolj nadarjenih posameznikov na svetu. Vse to je pripeljalo do tega, da je Napoli po zgodovinskem prvem preboju v četrtfinale lige prvakov kar naenkrat postal strah in trepet za preostale ekipe.

»Vesel sem za italijanski nogomet. Tam sem živel dve leti in imam še vedno ogromno prijateljev. Napoli igra verjetno trenutno najlepši nogomet v Evropi in je prvi favorit za zmago v ligi prvakov. V smislu kakovosti v igri jim je blizu le Arsenal. Tudi Milan in Inter sta nevarna, ob tem pa imamo v angleškem prvenstvu tudi italijanskega trenerja Roberta De Zerbija. Vsi so govorili, da v Angliji ne moreš igrati stila nogometa, ko žogo do nasprotnikovega kazenskega prostora pripelješ s podajami od svojega vratarja. On z Brightonom dokazuje, da je to mogoče. Odlično mu gre,« je z izbranimi besedami o Napoliju in italijanskem nogometu govoril trener Manchestra Cityja Josep Guardiola, ki je med letoma 2001 in 2003 igral za Brescio in Romo.

Vse skupaj pa ni prepričalo Spalettija, ki pravi, da dobro pozna Guardiolove igrice. »Ob njegovih besedah ne čutim ponosa. Ničesar ne čutim. Poznam to igro, ko poskušajo drugi pritisk prenesti nate. Napoli postavljamo pred Manchester City? Klub, ki lahko zapravi 900 milijonov evrov, je manjši favorit od kluba, ki jih lahko 9? To so psihološke igre, ko poskušaš nekoga dvignita, da ga lahko nato zrušiš,« je odgovoril Luciano Spaletti.