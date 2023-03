Nogometaši so s tekmami 27. kroga – na vseh petih so zmagali gostje – sklenili tretjo četrtino državnega prvenstva. Ker ima Olimpija pred zasledovalci že 16 točk prednosti, mora za naslov državnega prvaka na zadnjih devetih tekmah osvojiti še največ 12 točk. Za drugo in tretje mesto, ki vodi v Evropo, se bori pet klubov (Maribor, Celje, Domžale, Koper, Mura), za obstanek pa se obeta četveroboj (Radomlje, Bravo, Gorica, Tabor).

​Barišić priigral in realiziral enajstmetrovko

Potem ko so gledalci v Murski Soboti v prvem polčasu videli šahovsko partijo brez priložnosti, se je tekma razživela v drugem polčasu. Mura je povedla v 54. minuti po šolskem protinapadu, ki ga je zaključil Mirlind Daku z natančnim diagonalnim strelom. Trener Kopra Zoran Zeljković je naredil potezo tekme, ko je tedaj v igro poslal Andreja Kotnika in Maksa Barišića. To je gostom prineslo popoln preobrat z dvema goloma v dveh minutah za prvo zmago v spomladanskem delu sezone, potem ko so na prvih šestih tekmah le dvakrat remizirali. »V ekipo so se vrnili nekateri igralci z značajem. To nam je doslej manjkalo. Fantje so garali in končno smo bili malo nagrajeni. Po zaostanku smo verjeli v preobrat, saj smo imeli na klopi dovolj kakovosti,« je povedal trener Kopra Zoran Zeljković za Šport TV.

Po zaostanku je Luka Vešner Tičić z veliko sreče dosegel svoj prvi gol v slovenski ligi za izenačenje, že v naslednjem napadu pa je Barišić priigral enajstmetrovko (s prekrškom ga je podrl Amar Beganović) in jo hladnokrvno tudi realiziral. Mura je poskušala izid izenačiti, vendar ji je zmanjkalo znanja, odločnosti in sreče. Po zmagi proti Mariboru in remiju z Gorico je trener Dejan Grabić doživel prvi poraz na klopi Mure: »Naivno. Velika škoda. Nerazumljivo, da smo pri vodstvu z 1:0 naredili takšne neumnosti pred svojim golom. Ne vem, zakaj smo se po prvih menjavah Kopra tako zelo povlekli v obrambo. Načrt ni bil takšen in tekmec je dobil odbite žoge v najbolj nevarnih conah ter jih izkoristili.«

Gorica pahnila Tabor na zadnje mesto

Derbi dna lestvice v Sežani ni navdušil, priložnosti so bile redke, eno so izkoristili Novogoričani in Taboru prepustili zadnje mesto na lestvici. Ker je bila tekma pomembna v boju za obstanek, sta obe ekipi zaigrali previdno in nobena ni ničesar tvegala. Potem ko je bila Gorica v prvem polčasu povsem nenevarna, je v drugem polčasu povedla že v prvem napadu. Akcijo je začel Etien Velikonja, ki je vstopil na začetku drugega dela, strel Luka Stankovskega je vratar Jan Koprivec še odbil, a je žogo v mrežo pospravil Dario Kolobarić. Tabor si po zaostanku ni priigral nobene velike priložnosti, saj je Gorica pod vodstvom novega trenerja Edoarda Reja zelo taktično disciplinirana. Tabor je doživel prvi poraz v spomladanskem delu, Gorica pa je po Celju zmagala na drugem gostovanju zapored.

Izidi 27. kroga: Bravo – Maribor 2:3 (0:3, Štor 51, Flakus Bosilj 60; Jakupović 21, Tolić 25, Watson 30), Domžale – Radomlje 1:2 (0:1, Kovačević 49/11 m; Sokler 13, Nlandu 56), Celje – Olimpija 0:1 (0:0, Bristrić 83), Tabor – Gorica 0:1 (0:1, Kolobarić 46), Mura – Koper 1:2 (0:0, Daku 54, Vešner Tičič 65, Barišić 67/11m).