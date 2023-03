Graditi moramo soseske, ne zgolj stanovanj

Potem ko se je ljubljanska občina zaradi številčnejših generacij nekje do sredine prejšnjega desetletja ukvarjala predvsem z investicijami v vrtce, se je, pričakovano, v zadnjih desetih letih pozornost preusmerila na osnovne šole. V tem času se je vpis tako vztrajno povečeval, da letos šole obiskuje kar 32 odstotkov več učencev kot leta 2009. Dodatna oteževalna okoliščina ob tem impresivnem podatku je, da pritisk na šole ni niti približno enakomerno porazdeljen, saj se šole, v bližini katerih so se gradile velike soseske, že več let soočajo z izjemno velikim vpisom in težavami s prostorom, medtem ko je drugje, predvsem v središču mesta, prostih mest več kot dovolj. Tretji problem je, da se vpis ne povečuje enakomerno – tako se je recimo v letošnjem šolskem letu po dolgem času zgodilo, da je vpisanih celo manj učencev kot leto pred tem. Če upoštevamo še okoliščine, kot so recimo vedno večji delež odloženega vpisa, prepisi in zlorabe pri prebivališču, vidimo, da je načrtovanje investicij v osnovne šole zahtevno.