V temelju je moje splošno prepričanje še danes, da naj narodi spoznajo sami sebe in sledijo tistim praksam, ki jih vodijo v krog dobro delujočih gospodarstev v regiji, ki jih obkroža. Če so me torej leta 1991 vprašali, kakšno politiko naj sprejme Slovenija, sem rekel, naj sledi politiki, ki jo bo v desetih letih pripeljala v bližino Nemčije, Francije, Francije, Italije ali Švedske in Švice. Moj nasvet je torej bil: Ne eksperimentirajte z novimi teorijami, marveč skušajte postati – in to besedo sem tedaj velikokrat uporabil – normalno gospodarstvo. Slovenija je načeloma to storila in uspela, seveda, in spričo tega sem zelo zadovoljen. Večer